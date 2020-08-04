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Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание
Власти Чечни вернули на воспитание в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые, отдалившись от дома, пристрастились к наркотикам и нарушали... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:18
адам делимханов
рамзан кадыров
грозный
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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адам делимханов, рамзан кадыров, грозный, общество

Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание

12:55 04.08.2020 (обновлено: 15:18 04.08.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС обеспечивает порядок на дороге в столице Чеченской республики городе Грозном
Сотрудник ДПС обеспечивает порядок на дороге в столице Чеченской республики городе Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 4 авг – РИА Новости. Власти Чечни вернули на воспитание в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые, отдалившись от дома, пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.
Депутат Госдумы Адам Делимханов встретился в Грозном с возвращенными ребятами, на встрече присутствовали родственники провинившихся, представители духовенства и правоохранительных органов.
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"Каждый день главе республики Рамзану Кадырову пишут в соцсетях о проступках жителей, выехавших за пределы региона, вот, мол, ваши совершили. Кадыров не делит народ на своих и чужих, где бы вы ни находились, вы представляете чеченский народ, и недостойные поступки дискредитируют имя чеченца, мусульманина, а такое допустить мы не можем. Поэтому мы вернули вас домой, чтобы помочь и при содействии родственников вы осознали и исправили свои ошибки", - заявил Делимханов на встрече.
Он отметил, что оступившихся ребят могут использовать недоброжелатели Чечни в своих целях, и руководство республики пытается уберечь молодежь, направить на правильный путь.

"Каждый уважающий себя мужчина должен быть готов защитить и умереть за родину, народ, достоинство и честь, но недопустимо драться из-за каких то тысячи-пятисот рублей или горстки таблеток, это позор, и никто не позволит этого, где бы вы ни находились – в Москве, Питере или другом регионе", - подчеркнул Делимханов.

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По его словам, никто не мешает молодежи учиться, работать, развиваться, власти просят об элементарных вещах – следить за своим поведением, не нарушать закон и вести себя достойно в любом месте и при любых обстоятельствах. Делимханов отметил, что нарушители порядка будут возвращены на родину, где они пройдут трудовое воспитание: их задействуют в различных работах на улицах городов и районов республики.
В конце 2018 года Кадыров вернул на родину из Москвы и устроил на работу по уборке улиц Грозного молодого чеченца, который в общественном транспорте бросил банку из-под энергетика в сидящего напротив человека со словами "Ахмат – сила".
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Адам ДелимхановРамзан КадыровГрозныйОбщество
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