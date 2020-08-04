https://ria.ru/20200804/1575347122.html
Белоруссия безобразно защищает внутренний рынок, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в своем послании к народу и парламенту, что страна "безобразно" защищает внутренний рынок и заявил о скором... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:52
2020-08-04T12:55
коронавирус covid-19
александр лукашенко
белоруссия
в мире
экономика
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156253/58/1562535807_0:0:2773:1561_1400x0_80_0_0_f21f49a213b92086bcc4cfda568a102b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, александр лукашенко, белоруссия, в мире, экономика
МИНСК, 4 авг - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил в своем послании к народу и парламенту, что страна "безобразно" защищает внутренний рынок и заявил о скором принятии мер по его защите.
Действующий белорусский лидер во вторник, за несколько дней до выборов на высший государственный пост, выступает с ежегодным посланием к народу и парламенту.
"Защищайте свой рынок, ну просто безобразно этим занимаемся", - заявил Лукашенко.
Он отметил, что пандемия коронавируса ясно показала настоящую цену торговым правилам и обязательствам.
"Все на них наплевали, вплоть до открытых конфронтаций защищают своих производителей, не пускают в госзакупки и на бюджетные стройки. То есть сегодня все страны этим процессом жестко управляют. Мы тоже примем принципиальные решения в ближайшее время, но никакая защита не поможет некачественным товарам. Обращаюсь ко всем руководителям и специалистам: вопросы качества нашей продукции, ее соответствия международным стандартам являются приоритетом", - заявил белорусский лидер.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 17,9 миллиона случаев заражения, свыше 686 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.