Белоруссия безобразно защищает внутренний рынок, заявил Лукашенко

Действующий белорусский лидер во вторник, за несколько дней до выборов на высший государственный пост, выступает с ежегодным посланием к народу и парламенту.

"Все на них наплевали, вплоть до открытых конфронтаций защищают своих производителей, не пускают в госзакупки и на бюджетные стройки. То есть сегодня все страны этим процессом жестко управляют. Мы тоже примем принципиальные решения в ближайшее время, но никакая защита не поможет некачественным товарам. Обращаюсь ко всем руководителям и специалистам: вопросы качества нашей продукции, ее соответствия международным стандартам являются приоритетом", - заявил белорусский лидер.