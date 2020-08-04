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Белоруссия безобразно защищает внутренний рынок, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в своем послании к народу и парламенту, что страна "безобразно" защищает внутренний рынок и заявил о скором... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:55
коронавирус covid-19
александр лукашенко
белоруссия
в мире
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, александр лукашенко, белоруссия, в мире, экономика

Белоруссия безобразно защищает внутренний рынок, заявил Лукашенко

12:52 04.08.2020 (обновлено: 12:55 04.08.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в своем послании к народу и парламенту, что страна "безобразно" защищает внутренний рынок и заявил о скором принятии мер по его защите.
Действующий белорусский лидер во вторник, за несколько дней до выборов на высший государственный пост, выступает с ежегодным посланием к народу и парламенту.

"Защищайте свой рынок, ну просто безобразно этим занимаемся", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что пандемия коронавируса ясно показала настоящую цену торговым правилам и обязательствам.
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"Все на них наплевали, вплоть до открытых конфронтаций защищают своих производителей, не пускают в госзакупки и на бюджетные стройки. То есть сегодня все страны этим процессом жестко управляют. Мы тоже примем принципиальные решения в ближайшее время, но никакая защита не поможет некачественным товарам. Обращаюсь ко всем руководителям и специалистам: вопросы качества нашей продукции, ее соответствия международным стандартам являются приоритетом", - заявил белорусский лидер.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 17,9 миллиона случаев заражения, свыше 686 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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