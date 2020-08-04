В Германии рассказали об опасности второй волны коронавируса

БЕРЛИН, 4 авг - РИА Новости. Германия находится в начале второй волны коронавируса , заявил РИА Новости глава института микробиологии и вирусологии при институте медицины Бранденбурга , профессор Франк Т. Хуферт.

"Мы находимся в начале второй волны, думаю, через две-три недели мы будем точно знать, что происходит сейчас", - заявил специалист, добавив, что данная пауза связана с возвращением в настоящее время из отпусков граждан, которые выезжали за рубеж или путешествовали внутри страны - оба фактора обуславливают "вероятность распространения инфекции по Германии".

Он добавил, что хотя все прибывающие в Германию лица должны в настоящее время прямо в аэропорту пройти тест на коронавирус, это исследование "ненадежно, так как отрицательный результат говорит об отсутствии следов вируса в течение 72 часов".

"Не факт, что эти следы не появятся через несколько дней при условии, что заражение произошло, к примеру, в день вылета", - отметил вирусолог.

По словам Хуберта, возобновление школьных занятий в августе в Германии еще более осложняет ситуацию, в том числе потому, что в некоторых федеральных землях, например, в Саксонии , в школах отменено обязательное ношение масок детьми.

"Дети также подвержены инфекции, как и взрослые. Возможно, дети легче переносят заболевание, хотя есть факты и болезни, и гибели детей, в том числе в Германии. Нет никаких причин исключать детей из группы риска. Исследования, которые свидетельствовали о качестве перенесения ими заболевания, были сделаны, когда дети находились дома, в период локдауна", - сказал вирусолог.

Он добавил, что посещение школы является "массовым ежедневным мероприятием", и пренебрегать требованиями гигиены в учебных заведениях - "прямой путь к тому, чтобы получить большее число заболевших".