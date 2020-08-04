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Распространение нового коронавируса
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В Германии рассказали об опасности второй волны коронавируса
Германия находится в начале второй волны коронавируса, заявил РИА Новости глава института микробиологии и вирусологии при институте медицины Бранденбурга,... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:58
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, саксония, бранденбург, здоровье - общество, германия, в мире

В Германии рассказали об опасности второй волны коронавируса

12:50 04.08.2020 (обновлено: 12:58 04.08.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Берлине
Автомобиль скорой помощи в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Автомобиль скорой помощи в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 авг - РИА Новости. Германия находится в начале второй волны коронавируса, заявил РИА Новости глава института микробиологии и вирусологии при институте медицины Бранденбурга, профессор Франк Т. Хуферт.
"Мы находимся в начале второй волны, думаю, через две-три недели мы будем точно знать, что происходит сейчас", - заявил специалист, добавив, что данная пауза связана с возвращением в настоящее время из отпусков граждан, которые выезжали за рубеж или путешествовали внутри страны - оба фактора обуславливают "вероятность распространения инфекции по Германии".
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Он добавил, что хотя все прибывающие в Германию лица должны в настоящее время прямо в аэропорту пройти тест на коронавирус, это исследование "ненадежно, так как отрицательный результат говорит об отсутствии следов вируса в течение 72 часов".
"Не факт, что эти следы не появятся через несколько дней при условии, что заражение произошло, к примеру, в день вылета", - отметил вирусолог.
По словам Хуберта, возобновление школьных занятий в августе в Германии еще более осложняет ситуацию, в том числе потому, что в некоторых федеральных землях, например, в Саксонии, в школах отменено обязательное ношение масок детьми.
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"Дети также подвержены инфекции, как и взрослые. Возможно, дети легче переносят заболевание, хотя есть факты и болезни, и гибели детей, в том числе в Германии. Нет никаких причин исключать детей из группы риска. Исследования, которые свидетельствовали о качестве перенесения ими заболевания, были сделаны, когда дети находились дома, в период локдауна", - сказал вирусолог.
Он добавил, что посещение школы является "массовым ежедневным мероприятием", и пренебрегать требованиями гигиены в учебных заведениях - "прямой путь к тому, чтобы получить большее число заболевших".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСаксонияБранденбургЗдоровье - ОбществоГерманияВ мире
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