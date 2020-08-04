https://ria.ru/20200804/1575346982.html
В московском транспорте оштрафовали 42 тысячи пассажиров без масок
Более 42 тысяч пассажиров без масок и перчаток оштрафовали в транспорте Москвы с момента ввода масочно-перчаточного режима, сообщил во вторник заместитель... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:50
2020-08-04T12:50
олег иванов
москва
московский метрополитен
общество
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3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40830/86/408308629_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_334838eb30fb760d20593d6462947ca5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег иванов, москва, московский метрополитен, общество