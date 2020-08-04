В московском транспорте оштрафовали 42 тысячи пассажиров без масок

В Москве шесть тысяч магазинов оштрафовали за нарушение масочного режима

В Москве шесть тысяч магазинов оштрафовали за нарушение масочного режима

По словам Иванова, рейды проводятся во всем общественном транспорте с момента ввода этого режима: они проходят выборочно в вестибюлях, на станциях метрополитена, а также в наземном пассажирском транспорте.