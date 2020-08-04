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В московском транспорте оштрафовали 42 тысячи пассажиров без масок
Более 42 тысяч пассажиров без масок и перчаток оштрафовали в транспорте Москвы с момента ввода масочно-перчаточного режима, сообщил во вторник заместитель... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:50
олег иванов
москва
московский метрополитен
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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олег иванов, москва, московский метрополитен, общество

В московском транспорте оштрафовали 42 тысячи пассажиров без масок

12:50 04.08.2020
931
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковское метро
Московское метро
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Более 42 тысяч пассажиров без масок и перчаток оштрафовали в транспорте Москвы с момента ввода масочно-перчаточного режима, сообщил во вторник заместитель руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Олег Иванов.
"С момента ввода масочно-перчаточного режима было оштрафовано более 42 тысяч пассажиров", - рассказал он в эфире телеканала "Россия-24".
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По словам Иванова, рейды проводятся во всем общественном транспорте с момента ввода этого режима: они проходят выборочно в вестибюлях, на станциях метрополитена, а также в наземном пассажирском транспорте.
"Мы стараемся объяснить пассажирам о необходимости ношения масок и перчаток. В большинстве случаев пассажиры надевают средства индивидуальной защиты. Напомню, что за несоблюдение этих требований по-прежнему предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей", - отметил он.
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17020328
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