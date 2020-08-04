Лукашенко поделился рецептом борьбы с коронавирусом

МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, переболевший коронавирусом, рассказал, что его рецепт борьбы с болезнью - свежий воздух и спорт.
"Как показала пандемия, в зоне риска люди с ослабленным иммунитетом, поэтому каждому во главу угла надо поставить здоровый образ жизни - правильное питание, свежий воздух и занятие спортом. Свежий воздух и занятие спортом - это вам говорит человек, который сам это прошел. Будете сидеть дома - будете болеть всегда", - сказал Лукашенко в послании народу и парламенту.
В конце июля белорусский президент сообщил, что, по заключению медиков, он бессимптомно перенес коронавирусную инфекцию COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 17,9 миллиона случаев заражения, свыше 686 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.