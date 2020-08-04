Лукашенко поделился рецептом борьбы с коронавирусом

"Как показала пандемия, в зоне риска люди с ослабленным иммунитетом, поэтому каждому во главу угла надо поставить здоровый образ жизни - правильное питание, свежий воздух и занятие спортом. Свежий воздух и занятие спортом - это вам говорит человек, который сам это прошел. Будете сидеть дома - будете болеть всегда", - сказал Лукашенко в послании народу и парламенту.