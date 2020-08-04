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Лукашенко поделился рецептом борьбы с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, переболевший коронавирусом, рассказал, что его рецепт борьбы с болезнью - свежий воздух и спорт. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
александр лукашенко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр лукашенко, воз, белоруссия, в мире

Лукашенко поделился рецептом борьбы с коронавирусом

12:41 04.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, переболевший коронавирусом, рассказал, что его рецепт борьбы с болезнью - свежий воздух и спорт.
"Как показала пандемия, в зоне риска люди с ослабленным иммунитетом, поэтому каждому во главу угла надо поставить здоровый образ жизни - правильное питание, свежий воздух и занятие спортом. Свежий воздух и занятие спортом - это вам говорит человек, который сам это прошел. Будете сидеть дома - будете болеть всегда", - сказал Лукашенко в послании народу и парламенту.
В конце июля белорусский президент сообщил, что, по заключению медиков, он бессимптомно перенес коронавирусную инфекцию COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 17,9 миллиона случаев заражения, свыше 686 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
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