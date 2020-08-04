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Туризм
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Глава Крыма призвал бизнес не наживаться на туристах
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал бизнес не завышать цены на продовольствие в период туристического сезона. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:38
туризм
сергей аксенов (политик)
новости - туризм
республика крым
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573944282_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_816e0004cb9a90a1a230dbfc5ae23774.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов (политик), новости - туризм, республика крым, экономика

Глава Крыма призвал бизнес не наживаться на туристах

12:38 04.08.2020
935
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
Отдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал бизнес не завышать цены на продовольствие в период туристического сезона.
"Прошу отработать возможность для крымчан и туристов, которые приезжают, оставлять информацию, связанную с завышением цен, особенно в период курортного сезона. Зачастую звонят люди и говорят, что в некоторых случаях прямо на голову садятся, и стоимость, начиная от молока и хлеба, задирают под самый потолок. Все должны помнить, что работать надо в длинную, работать на свою репутацию, а пытаться за один месяц сорвать все, задрав цены под потолок, и рассчитывать, что потом приедут другие и с ними поступим так же, это неправильно, не по-человечески с точки зрения бизнеса", - сказал Аксенов на заседании крымского правительства.
По его словам, при фиксировании кратного завышения стоимости продовольствия данные производители и поставщики будут лишены мер господдержки.
Отдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
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