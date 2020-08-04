Глава Крыма призвал бизнес не наживаться на туристах

"Прошу отработать возможность для крымчан и туристов, которые приезжают, оставлять информацию, связанную с завышением цен, особенно в период курортного сезона. Зачастую звонят люди и говорят, что в некоторых случаях прямо на голову садятся, и стоимость, начиная от молока и хлеба, задирают под самый потолок. Все должны помнить, что работать надо в длинную, работать на свою репутацию, а пытаться за один месяц сорвать все, задрав цены под потолок, и рассчитывать, что потом приедут другие и с ними поступим так же, это неправильно, не по-человечески с точки зрения бизнеса", - сказал Аксенов на заседании крымского правительства.