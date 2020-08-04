В ВШЭ заявили об отсутствии информации о родственных связях абитуриентов

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Высшая школа экономики не имеет информации о родственных связях абитуриентов, поступающих по целевому набору, заявили в вузе, комментируя расследование СМИ.

ВШЭ, РУДН, МГИМО, Ранее было опубликовано совместное расследование издания "Важные истории", "Новой газеты", студенческого журнала Doxa и АНО "Трансперенси интернешнл — Россия", согласно которому в ведущие российские вузы – МГУ МИСиС и другие – принимались на целевое обучение дети высокопоставленных чиновников, многие из которых якобы не смогли бы поступить на конкурсной основе.

"Договор на целевое обучение заключается между абитуриентом и организацией, являющейся заказчиком целевого набора. Образовательные организации высшего образования, в том числе и НИУ ВШЭ, не принимают участия в определении сторон такого договора и не имеют информации о родственных связях абитуриентов", - рассказали в пресс-службе ВШЭ.

В вузе уточнили, что основаниями для приема в вуз на целевые места являются наличие договора между абитуриентом и заказчиком целевого обучения, а также установленные минимальные баллы ЕГЭ для конкретной программы. Если число мест по целевому набору меньше, чем количество абитуриентов, подавших заявления, то решающим критерием отбора служат результаты ЕГЭ.

"В Вышке сложно учиться. Студенты вне зависимости от основания поступления проходят аттестационные испытания и сдают экзамены, и если предмет не сдан, то они подлежат отчислению. Ни один из перечисленных студентов не был отчислен, средний балл каждого из них больше 4 по пятибалльной шкале", - заявили в вузе.

В ВШЭ также отметили, что прием в вуз на целевые места малочисленный. В прошлом году на 222 места, выделенных для приема на целевое обучение, было принято 58 человек, что составляет 2,7% от всего бюджетного набора.

"В целом, НИУ ВШЭ не приемлет любые формы обмана, проявления коррупции и нечестного поведения. В хартии ВШЭ установлено, что не допускаются любые проявления коррупции, понимаемой как незаконное использование служебного положения для получения, прямо или косвенно, личного или группового вознаграждения от третьих лиц или внешних организаций и пресекается совершение коррупционных правонарушений другими", - добавили в вузе.