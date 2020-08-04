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В ВШЭ заявили об отсутствии информации о родственных связях абитуриентов
Высшая школа экономики не имеет информации о родственных связях абитуриентов, поступающих по целевому набору, заявили в вузе, комментируя расследование СМИ. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:37
елена крылова
александр колпаков
рудн
мгимо
мгу имени м. в. ломоносова
высшая школа экономики (вшэ)
мисис
образование - общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
елена крылова, александр колпаков, рудн, мгимо, мгу имени м. в. ломоносова, высшая школа экономики (вшэ), мисис, образование - общество

В ВШЭ заявили об отсутствии информации о родственных связях абитуриентов

12:37 04.08.2020
1084
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтенд Национального университета "Высшая школа экономики"
Стенд Национального университета Высшая школа экономики
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Высшая школа экономики не имеет информации о родственных связях абитуриентов, поступающих по целевому набору, заявили в вузе, комментируя расследование СМИ.
Ранее было опубликовано совместное расследование издания "Важные истории", "Новой газеты", студенческого журнала Doxa и АНО "Трансперенси интернешнл — Россия", согласно которому в ведущие российские вузы – МГУ, ВШЭ, РУДН, МГИМО, МИСиС и другие – принимались на целевое обучение дети высокопоставленных чиновников, многие из которых якобы не смогли бы поступить на конкурсной основе.
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"Договор на целевое обучение заключается между абитуриентом и организацией, являющейся заказчиком целевого набора. Образовательные организации высшего образования, в том числе и НИУ ВШЭ, не принимают участия в определении сторон такого договора и не имеют информации о родственных связях абитуриентов", - рассказали в пресс-службе ВШЭ.
В вузе уточнили, что основаниями для приема в вуз на целевые места являются наличие договора между абитуриентом и заказчиком целевого обучения, а также установленные минимальные баллы ЕГЭ для конкретной программы. Если число мест по целевому набору меньше, чем количество абитуриентов, подавших заявления, то решающим критерием отбора служат результаты ЕГЭ.
"В Вышке сложно учиться. Студенты вне зависимости от основания поступления проходят аттестационные испытания и сдают экзамены, и если предмет не сдан, то они подлежат отчислению. Ни один из перечисленных студентов не был отчислен, средний балл каждого из них больше 4 по пятибалльной шкале", - заявили в вузе.
В ВШЭ также отметили, что прием в вуз на целевые места малочисленный. В прошлом году на 222 места, выделенных для приема на целевое обучение, было принято 58 человек, что составляет 2,7% от всего бюджетного набора.
"В целом, НИУ ВШЭ не приемлет любые формы обмана, проявления коррупции и нечестного поведения. В хартии ВШЭ установлено, что не допускаются любые проявления коррупции, понимаемой как незаконное использование служебного положения для получения, прямо или косвенно, личного или группового вознаграждения от третьих лиц или внешних организаций и пресекается совершение коррупционных правонарушений другими", - добавили в вузе.
В расследовании СМИ также упоминается сын управляющего делами президента РФ Александра Колпакова. Как рассказала РИА Новости пресс-секретарь управделами Елена Крылова, сын Колпакова получил медицинское образование, окончил вуз на одни пятерки и сейчас работает врачом.
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Елена КрыловаАлександр КолпаковРУДНМГИМОМГУ имени М. В. ЛомоносоваВысшая школа экономики (ВШЭ)МИСиСОбразование - Общество
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