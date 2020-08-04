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Лукашенко рассказал о многовекторной политике Белоруссии
Белоруссия не дружит с кем-то против кого-то, а развивает многовекторную внешнюю политику, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:35
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Предатель!!!
28
Попрошайки, отвалите от России. Идите на фиг по другим векторам!!!!
20
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155581/09/1555810964_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_c4de6f17175eb677ec3c79beb780188e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко рассказал о многовекторной политике Белоруссии

12:35 04.08.2020
434
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Белоруссия не дружит с кем-то против кого-то, а развивает многовекторную внешнюю политику, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - сказал Лукашенко в ходе обращения к парламенту и народу.

По его словам, Белоруссия находится на геополитическом разломе - "единственное спокойное звено в центре Евразии, живущее своим умом".
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Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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Предатель!!!
4 августа, 12:47
Арсений Новиков
6100021
Попрошайки, отвалите от России. Идите на фиг по другим векторам!!!!
4 августа, 12:46
Егор Панкратов
5000015
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