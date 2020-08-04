https://ria.ru/20200804/1575345909.html
Лукашенко рассказал о многовекторной политике Белоруссии
Белоруссия не дружит с кем-то против кого-то, а развивает многовекторную внешнюю политику, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:35
2020-08-04T12:35
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200804/1575345593.html
Арсений Новиков
Предатель!!!
28
Егор Панкратов
Попрошайки, отвалите от России. Идите на фиг по другим векторам!!!!
20
4
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155581/09/1555810964_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_c4de6f17175eb677ec3c79beb780188e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире