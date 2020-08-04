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Туризм
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В Туве спасатели нашли живыми всех пропавших на реке туристов
Спасатели обнаружили всех туристов, пропавших после того, как их катамаран опрокинулся на реке Улуг-Оо в Туве, сообщили РИА Новости в МЧС республики. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:52
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кызылский район

В Туве спасатели нашли живыми всех пропавших на реке туристов

12:52 04.08.2020
769
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкТуристы проходят на катамаранах порог Курки на реке Пистайоки в Калевальском районе Карелии
Туристы проходят на катамаранах порог Курки на реке Пистайоки в Калевальском районе Карелии
© РИА Новости / Илья Тимин
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КРАСНОЯРСК, 4 авг — РИА Новости. Спасатели обнаружили всех туристов, пропавших после того, как их катамаран опрокинулся на реке Улуг-Оо в Туве, сообщили РИА Новости в МЧС республики.
Ранее сообщалось, что информация об инциденте поступила в понедельник днем. Во время патрулирования инспекторами на берегу реки Улуг-Оо Кызылского района был найден мужчина, который сообщил, что он с группой из четырех человек сплавлялся по реке на катамаране. Плавсредство перевернулось, и все оказались в воде. Мужчина самостоятельно выплыл на берег, а остальные пропали. Группа не была зарегистрирована в республиканском главке. На поиски выдвинулись спасатели, катер и вертолет Ми-8.
"Нашли. Все живые", — сказал собеседник агентства.
По данным главка, в поисках участвовали 13 человек, четыре единицы техники и авиация.
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