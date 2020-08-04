В Туве спасатели нашли живыми всех пропавших на реке туристов

КРАСНОЯРСК, 4 авг — РИА Новости. Спасатели обнаружили всех туристов, пропавших после того, как их катамаран опрокинулся на реке Улуг-Оо в Туве, сообщили РИА Новости в МЧС республики.

Ранее сообщалось, что информация об инциденте поступила в понедельник днем. Во время патрулирования инспекторами на берегу реки Улуг-Оо Кызылского района был найден мужчина, который сообщил, что он с группой из четырех человек сплавлялся по реке на катамаране. Плавсредство перевернулось, и все оказались в воде. Мужчина самостоятельно выплыл на берег, а остальные пропали. Группа не была зарегистрирована в республиканском главке. На поиски выдвинулись спасатели, катер и вертолет Ми-8.