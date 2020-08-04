https://ria.ru/20200804/1575345850.html
В Туве спасатели нашли живыми всех пропавших на реке туристов
Спасатели обнаружили всех туристов, пропавших после того, как их катамаран опрокинулся на реке Улуг-Оо в Туве, сообщили РИА Новости в МЧС республики. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:52
2020-08-04T12:52
туризм
туризм
новости - туризм
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кызылский район
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кызылский район
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кызылский район
КРАСНОЯРСК, 4 авг — РИА Новости. Спасатели обнаружили всех туристов, пропавших после того, как их катамаран опрокинулся на реке Улуг-Оо в Туве, сообщили РИА Новости в МЧС республики.
Ранее сообщалось, что информация об инциденте поступила в понедельник днем. Во время патрулирования инспекторами на берегу реки Улуг-Оо Кызылского района был найден мужчина, который сообщил, что он с группой из четырех человек сплавлялся по реке на катамаране. Плавсредство перевернулось, и все оказались в воде. Мужчина самостоятельно выплыл на берег, а остальные пропали. Группа не была зарегистрирована в республиканском главке. На поиски выдвинулись спасатели, катер и вертолет Ми-8.
"Нашли. Все живые", — сказал собеседник агентства.
По данным главка, в поисках участвовали 13 человек, четыре единицы техники и авиация.