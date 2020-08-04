Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20200804/1575345709.html
Лукашенко заявил, что Россия боится потерять Белоруссию
Россия боится потерять Белоруссию, заявил президент республики Александр Лукашенко в своем послании в преддверии выборов главы республики. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:55
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
александр лукашенко
китай
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573458847_0:0:2595:1461_1400x0_80_0_0_22b79b873682dcae98c2edcde652a540.jpg
https://ria.ru/20200804/1575345593.html
Торговля собой - древнейшее из занятий..
213
удивляет, как бывшие с пафосом заявляет, что Россия потеряла хохлов, грузин и прочих..Это не Россия потеряла, это вы потеряли Россию, как страну с колоссальным для вас сбытом ваших товаров, как источник промышленного и аграрного развития, как кузницу кадров, как страну с природными ископаемыми и дешевыми энергоресурсами..Так, что если бульбаши как и хохлы отпрыгнут от России (а экспорт у Белоруссии в РФ более 45 %), то потерю понесет не Россия, а именно Беларусь. Да, для России будет один минус, это необходимость переноса на свою территорию РЛС раннего предупреждения и части полков ВС России..Так, что не нужно Луке, лукавить..Как показали события, "потеряв" Украину, Россия смогла многократно увеличить свой ВВП, поднять и развить промышленность, с/хозяйство и все это вложено в мою Россию, а не в соседние "братские" страны)))
209
81
россия
китай
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573458847_0:0:2595:1461_1400x0_80_0_0_22b79b873682dcae98c2edcde652a540.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573458847_0:0:2595:1947_1400x0_80_0_0_1beae21f4ede62dc47140b7ddd0f9467.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573458847_547:0:2595:2048_1400x0_80_0_0_a3a771c0b89232cf87162efb06fd6038.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр лукашенко, китай, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что Россия боится потерять Белоруссию

12:33 04.08.2020 (обновлено: 13:55 04.08.2020)
7329
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Россия боится потерять Белоруссию, заявил президент республики Александр Лукашенко в своем послании в преддверии выборов главы республики.
"Россия боится нас потерять, потому что кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес. Да и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга", - сказал Лукашенко в ходе обращения к парламенту и народу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
12:29Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко оценил потери Белоруссии от "нефтяных разборок" с Россией
29545512131
Обсудить 81
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияАлександр ЛукашенкоКитайБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Торговля собой - древнейшее из занятий..
4 августа, 12:35
Андрей Дашков
672010143
удивляет, как бывшие с пафосом заявляет, что Россия потеряла хохлов, грузин и прочих..Это не Россия потеряла, это вы потеряли Россию, как страну с колоссальным для вас сбытом ваших товаров, как источник промышленного и аграрного развития, как кузницу кадров, как страну с природными ископаемыми и дешевыми энергоресурсами..Так, что если бульбаши как и хохлы отпрыгнут от России (а экспорт у Белоруссии в РФ более 45 %), то потерю понесет не Россия, а именно Беларусь. Да, для России будет один минус, это необходимость переноса на свою территорию РЛС раннего предупреждения и части полков ВС России..Так, что не нужно Луке, лукавить..Как показали события, "потеряв" Украину, Россия смогла многократно увеличить свой ВВП, поднять и развить промышленность, с/хозяйство и все это вложено в мою Россию, а не в соседние "братские" страны)))
4 августа, 12:50
Иван Фадеев
890100119
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко оценил потери Белоруссии от "нефтяных разборок" с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о многовекторной политике Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
Лукашенко обвинил Россию в смене братских отношений на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о системном кризисе интеграционных объединений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Лукашенко
Лукашенко назвал крупнейшие экономики мира
Военнослужащие Республики Беларусь
Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Дания разрешила возобновить прокладку "Северного потока — 2"
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков ответил на слова Лукашенко о партнерских отношениях с Россией
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
Депутат оценил заявление Лукашенко о партнерских отношениях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о еще одном отряде, переброшенном в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поделился рецептом борьбы с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Белоруссия безобразно защищает внутренний рынок, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что планета может "взорваться" в любой момент
Сотрудник лаборатории
В Южной Корее рассказали о побочных эффектах от "Ремдесивира"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:39Сенатор объяснил нелюбовь польских властей к России
16:37В Москве задержали пьяного водителя после совершения 562 нарушений ПДД
16:35Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
16:33МИД назвал задержание россиян в Белоруссии спектаклем
16:31РПЦ: патриарх Варфоломей не мог повлиять на решение по Святой Софии
16:31В Audi извинились за рекламу автомобиля с маленькой девочкой
16:30Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
16:29В Лиссабоне собственникам предложили сдавать жилье городу, а не туристам
16:29В МИД заявили, что не дадут в обиду задержанных в Белоруссии россиян
16:22Жириновский не исключил волнений в Белоруссии в случае победы Лукашенко
16:22В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике
16:22В Минздраве рассказали, как защититься от новых штаммов гриппа
16:13Лукашенко хочет нормализовать отношения с Россией, считает эксперт
16:12В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дорог
15:55Глава Мурманской области задекларировал таунхаус в Испании
15:52Москвичей предупредили о резком похолодании
15:50Украинский экс-депутат обвинил Порошенко во внедрении иностранных агентов
15:46В Минприроды спланировали сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске
15:42В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
15:42В Минздраве оценили опасность новых штаммов гриппа
Лента новостейМолния