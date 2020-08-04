https://ria.ru/20200804/1575345709.html
Лукашенко заявил, что Россия боится потерять Белоруссию
Россия боится потерять Белоруссию, заявил президент республики Александр Лукашенко в своем послании в преддверии выборов главы республики. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:33
2020-08-04T13:55
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
александр лукашенко
китай
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200804/1575345593.html
Андрей Дашков
Торговля собой - древнейшее из занятий..
213
Иван Фадеев
удивляет, как бывшие с пафосом заявляет, что Россия потеряла хохлов, грузин и прочих..Это не Россия потеряла, это вы потеряли Россию, как страну с колоссальным для вас сбытом ваших товаров, как источник промышленного и аграрного развития, как кузницу кадров, как страну с природными ископаемыми и дешевыми энергоресурсами..Так, что если бульбаши как и хохлы отпрыгнут от России (а экспорт у Белоруссии в РФ более 45 %), то потерю понесет не Россия, а именно Беларусь. Да, для России будет один минус, это необходимость переноса на свою территорию РЛС раннего предупреждения и части полков ВС России..Так, что не нужно Луке, лукавить..Как показали события, "потеряв" Украину, Россия смогла многократно увеличить свой ВВП, поднять и развить промышленность, с/хозяйство и все это вложено в мою Россию, а не в соседние "братские" страны)))
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россия
китай
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573458847_0:0:2595:1461_1400x0_80_0_0_22b79b873682dcae98c2edcde652a540.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, китай, белоруссия, в мире