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Лукашенко оценил потери Белоруссии от "нефтяных разборок" с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за "нефтяных разборок" с Россией бюджет республики потерял полтора миллиарда белорусских рублей. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:54
парламентское собрание союза беларуси и россии
александр лукашенко
белоруссия
экономика
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Лука не лукавь..это не разборка между РФ и РБ..это твои и тольтко твои выкрутасы..Так, что правильней было сказать Луке: из-за разборок между мной и РФ, Белоруссия недополучила по моей вине, 1,5 милд руб.
219
Может раньше переполучала?.. )
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белоруссия
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, белоруссия, экономика

Лукашенко оценил потери Белоруссии от "нефтяных разборок" с Россией

12:29 04.08.2020 (обновлено: 13:54 04.08.2020)
32518
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 4 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за "нефтяных разборок" с Россией бюджет республики потерял полтора миллиарда белорусских рублей.
Речь идет о сумме более 600 миллионов долларов.

"Мы в этой непростой ситуации не закрыли предприятия в отличие от всего мира, направили из бюджета дополнительно полмиллиарда рублей тем, кто особенно нуждался в поддержке государства. И это в этих условиях, когда от нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил полтора миллиарда рублей", — сказал Лукашенко в послании народу и парламенту.

Лукашенко добавил, что страна планирует организовать новую инфраструктуру для поставок сырья к 2025 году. Среди задач белорусский президент выделил диверсификацию кредитного портфеля и товарных потоков, а также "агрессивное освоение новых рынков".
По оценке властей, Белоруссия за пять лет потеряла около 9,5 миллиарда долларов от дорогих кредитов и "несправедливых цен на энергоресурсы".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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В своем предвыборном послании Лукашенко также заявил, что Россия "боится потерять" Белоруссию. При этом Москва, как утверждает он, "напрасно поменяла братские отношения" с Минском на "партнерские".

"Россия боится нас потерять, потому что, кроме нас, у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес. Да и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
В то же время Россия всегда будет для Белоруссии ближайшим союзником, "кто бы ни был у власти в Минске или Москве", добавил он.
Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои перерабатывающие заводы на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе.
В мае глава белорусского МИД заявил, что республика начнет закупку нефти из США. Первый танкер для Белоруссии с 77 тысячами тонн американской нефти сорта Bakken прибыл в порт литовской Клайпеды 5 июня. Затем по железной дороге началась поставка нефти на НПЗ "Нафтан", 11 июня она стала поступать на предприятие.
В конце июня глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что танкерная поставка американской нефти для НПЗ республики является не одноразовой акцией, а долгосрочной программой.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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231107427174
Обсудить 38
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияЭкономика
Популярные комментарии
Лука не лукавь..это не разборка между РФ и РБ..это твои и тольтко твои выкрутасы..Так, что правильней было сказать Луке: из-за разборок между мной и РФ, Белоруссия недополучила по моей вине, 1,5 милд руб.
4 августа, 12:37
Иван Фадеев
971000121
Может раньше переполучала?.. )
4 августа, 12:31
Андрей Дашков
118600081
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