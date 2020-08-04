Лукашенко оценил потери Белоруссии от "нефтяных разборок" с Россией

МИНСК, 4 авг — РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за "нефтяных разборок" с Россией бюджет республики потерял полтора миллиарда белорусских рублей.

Речь идет о сумме более 600 миллионов долларов.

"Мы в этой непростой ситуации не закрыли предприятия в отличие от всего мира, направили из бюджета дополнительно полмиллиарда рублей тем, кто особенно нуждался в поддержке государства. И это в этих условиях, когда от нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил полтора миллиарда рублей", — сказал Лукашенко в послании народу и парламенту.

Лукашенко добавил, что страна планирует организовать новую инфраструктуру для поставок сырья к 2025 году. Среди задач белорусский президент выделил диверсификацию кредитного портфеля и товарных потоков, а также "агрессивное освоение новых рынков".

По оценке властей, Белоруссия за пять лет потеряла около 9,5 миллиарда долларов от дорогих кредитов и "несправедливых цен на энергоресурсы".

В своем предвыборном послании Лукашенко также заявил, что Россия "боится потерять" Белоруссию. При этом Москва, как утверждает он, "напрасно поменяла братские отношения" с Минском на "партнерские".

"Россия боится нас потерять, потому что, кроме нас, у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес. Да и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга". Александр Лукашенко президент Белоруссии президент Белоруссии

В то же время Россия всегда будет для Белоруссии ближайшим союзником, "кто бы ни был у власти в Минске или Москве", добавил он.

Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои перерабатывающие заводы на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе.

В мае глава белорусского МИД заявил, что республика начнет закупку нефти из США. Первый танкер для Белоруссии с 77 тысячами тонн американской нефти сорта Bakken прибыл в порт литовской Клайпеды 5 июня. Затем по железной дороге началась поставка нефти на НПЗ "Нафтан", 11 июня она стала поступать на предприятие.