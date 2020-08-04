https://ria.ru/20200804/1575345348.html
В Ростове-на-Дону избили блогера
Полиция организовала проверку после избиения неизвестными в Ростове-на-Дону блогера Гаспара Авакяна, сообщил РИА Новости представитель областного ГУМВД РФ. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:28
2020-08-04T12:28
ростов-на-дону
происшествия
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https://ria.ru/20200723/1574816056.html
Станислав Киценко
Получил по заслугам.
28
Виталик Р
Взглянул на его канал. Кто это сделал молодец :)))
25
3
ростов-на-дону
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг – РИА Новости, Юлия Насулина.
Полиция организовала проверку после избиения неизвестными в Ростове-на-Дону
блогера Гаспара Авакяна, сообщил РИА Новости представитель областного ГУМВД РФ.
Ранее в соцсетях появилась информация, что Авакян находится в больнице со сломанной челюстью и множественными ушибами.
"В полицию поступило сообщение о нанесении травм неизвестными ростовчанину в Ростове-на-Дону. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства случившегося, тяжесть причиненного вреда здоровью и принято решение в соответствии с законодательством", - сказал представитель ведомства, отвечая на вопрос об Авакяне.
В конце мая текущего года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Авакяна к 2,5 годам колонии-поселения за четыре эпизода вымогательства. Как сообщало следствие, в 2018-2019 годах Авакян вымогал у директора автошколы, двух полицейских и врача одной из ростовских больниц от 30 до 200 тысяч рублей, угрожая распространить компромат на YouTube
.
Авакян и его защитник обжаловали приговор. В настоящее время, по данным суда, материалы жалобы готовятся к направлению в вышестоящий суд. Мера пресечения, избранная Авакяну, предполагает "запрет на определенные действия".