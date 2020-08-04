В Ростове-на-Дону избили блогера

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция организовала проверку после избиения неизвестными в Полиция организовала проверку после избиения неизвестными в Ростове-на-Дону блогера Гаспара Авакяна, сообщил РИА Новости представитель областного ГУМВД РФ.

Ранее в соцсетях появилась информация, что Авакян находится в больнице со сломанной челюстью и множественными ушибами.

"В полицию поступило сообщение о нанесении травм неизвестными ростовчанину в Ростове-на-Дону. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства случившегося, тяжесть причиненного вреда здоровью и принято решение в соответствии с законодательством", - сказал представитель ведомства, отвечая на вопрос об Авакяне.

В конце мая текущего года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Авакяна к 2,5 годам колонии-поселения за четыре эпизода вымогательства. Как сообщало следствие, в 2018-2019 годах Авакян вымогал у директора автошколы, двух полицейских и врача одной из ростовских больниц от 30 до 200 тысяч рублей, угрожая распространить компромат на YouTube