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Додон прибыл с рабочим визитом в Москву
Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что прибыл с кратким визитом в Москву, где планирует встретиться с российскими официальными лицами, чтобы обсудить... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:27
ион кику
игорь додон
москва
молдавия
в мире
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москва
молдавия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
ион кику, игорь додон, москва, молдавия, в мире

Додон прибыл с рабочим визитом в Москву

12:27 04.08.2020
287
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что прибыл с кратким визитом в Москву, где планирует встретиться с российскими официальными лицами, чтобы обсудить интенсификацию сотрудничества.
"Прибыл с кратким рабочим визитом в Москву, где намереваюсь встретиться с российскими официальными лицами и обсудить с ними вопросы интенсификации и углубления молдавско-российского сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Он уточнил, что планирует провести дискуссии на тему экономического сотрудничества, упрощения экспорта молдавских товаров на российский рынок, возобновления переговоров с РФ о получении кредита в 200 миллионов евро, возможностей поддержки молдавской диаспоры в РФ.
Конституционный суд Молдавии 7 мая признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро. Ранее премьер Ион Кику отметил, что власти намерены возобновить переговоры с властями России о финансовой поддержке.
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