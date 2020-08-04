Додон прибыл с рабочим визитом в Москву

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что прибыл с кратким визитом в Москву, где планирует встретиться с российскими официальными лицами, чтобы обсудить интенсификацию сотрудничества.
"Прибыл с кратким рабочим визитом в Москву, где намереваюсь встретиться с российскими официальными лицами и обсудить с ними вопросы интенсификации и углубления молдавско-российского сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Он уточнил, что планирует провести дискуссии на тему экономического сотрудничества, упрощения экспорта молдавских товаров на российский рынок, возобновления переговоров с РФ о получении кредита в 200 миллионов евро, возможностей поддержки молдавской диаспоры в РФ.
Конституционный суд Молдавии 7 мая признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро. Ранее премьер Ион Кику отметил, что власти намерены возобновить переговоры с властями России о финансовой поддержке.