Додон прибыл с рабочим визитом в Москву

Он уточнил, что планирует провести дискуссии на тему экономического сотрудничества, упрощения экспорта молдавских товаров на российский рынок, возобновления переговоров с РФ о получении кредита в 200 миллионов евро, возможностей поддержки молдавской диаспоры в РФ.