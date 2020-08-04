https://ria.ru/20200804/1575345213.html
Лукашенко заявил о системном кризисе интеграционных объединений
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в послании в преддверии выборов президента, что интеграционные структуры в мире переживают системный кризис, а... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:26
2020-08-04T12:27
brexit
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200804/1575344934.html
1
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_961a870a7dafd9a7a69a31de3d8bd0ee.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
brexit, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире