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Эксперт рассказал, что будут есть космонавты на Луне
Рационы питания для российских космонавтов, которым предстоит отправиться на Луну, будут состоять из консервов и продуктов, требующих разведения горячей водой,... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:25
луна
космос - риа наука
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
луна, космос - риа наука

Эксперт рассказал, что будут есть космонавты на Луне

12:25 04.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЛуна
Луна
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Луна. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Рационы питания для российских космонавтов, которым предстоит отправиться на Луну, будут состоять из консервов и продуктов, требующих разведения горячей водой, сушеных фруктов, кондитерских изделий и соков, рассказал главный конструктор по обеспечению питанием космических экипажей НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Виктор Добровольский.
"Они могут формироваться из продуктов, готовых к употреблению в холодном виде: закусочных мясных и рыбных консервов, фруктовых палочек и сушеных фруктов, кондитерских изделий и хлеба, с добавлением обезвоженных тепловой или сублимационной сушкой продуктов - таких как закуски, первые и вторые обеденные блюда, гарниры, десерты, творог с добавками, соки и напитки", - сказал Добровольский в интервью, опубликованном в журнале "Русский космос".
По его словам, такие рационы для российских лунных миссий уже разрабатываются.
Отличительной особенностью "лунного" рациона станет максимальное использование продуктов, обладающих радиопротекторными, антиоксидантными и другими свойствами, снижающими отрицательное воздействие окружающей среды на организм человека, добавил специалист.
Ранее сообщалось, что высадка российских космонавтов на Луну планируется на 2030 год.
Планета Марс
8 июля, 05:22Хочу стать космонавтом
Ученый рассказал, как защититься от радиации на Луне и Марсе
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ЛунаКосмос - РИА Наука
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