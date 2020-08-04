Эксперт рассказал, что будут есть космонавты на Луне

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Рационы питания для российских космонавтов, которым предстоит отправиться на Луну, будут состоять из консервов и продуктов, требующих разведения горячей водой, сушеных фруктов, кондитерских изделий и соков, рассказал главный конструктор по обеспечению питанием космических экипажей НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Виктор Добровольский.
"Они могут формироваться из продуктов, готовых к употреблению в холодном виде: закусочных мясных и рыбных консервов, фруктовых палочек и сушеных фруктов, кондитерских изделий и хлеба, с добавлением обезвоженных тепловой или сублимационной сушкой продуктов - таких как закуски, первые и вторые обеденные блюда, гарниры, десерты, творог с добавками, соки и напитки", - сказал Добровольский в интервью, опубликованном в журнале "Русский космос".
По его словам, такие рационы для российских лунных миссий уже разрабатываются.
Отличительной особенностью "лунного" рациона станет максимальное использование продуктов, обладающих радиопротекторными, антиоксидантными и другими свойствами, снижающими отрицательное воздействие окружающей среды на организм человека, добавил специалист.
Ранее сообщалось, что высадка российских космонавтов на Луну планируется на 2030 год.