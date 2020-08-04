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Источник рассказал о женщине, которую облили кислотой в Подмосковье
Женщина, которую облили кислотой в подмосковном Пушкино, оказалась заместителем гендиректора Ивантеевского хлебокомбината, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:23
московская область (подмосковье)
пушкино
происшествия
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московская область (подмосковье)
пушкино
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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московская область (подмосковье), пушкино, происшествия

Источник рассказал о женщине, которую облили кислотой в Подмосковье

12:22 04.08.2020 (обновлено: 13:23 04.08.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Женщина, которую облили кислотой в подмосковном Пушкино, оказалась заместителем гендиректора Ивантеевского хлебокомбината, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел накануне вечером: на парковке гипермаркета неизвестный плеснул в лицо женщине кислотой. Мотив нападения выясняется.
Шамиль Чапаров
31 декабря 2019, 12:28
Вынесен приговор ставропольцу, облившему кислотой трех школьниц
После нападения возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Женщина в больнице с химическим ожогом лица, нападавшего ищут.
Работающий с 1929 года Ивантеевский хлебокомбинат — одно из крупных подмосковных предприятий этого профиля. Выпускает 50 видов кондитерских изделий и более 70 хлебобулочных.
Ивантеевский хлебокомбинат не прекращал работу и в период пандемии. Другие предприятия были закрыты, но власти разрешили работать заводам и фабрикам, производящим товары первой необходимости.
40211626
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Московская область (Подмосковье)ПушкиноПроисшествия
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