Источник рассказал о женщине, которую облили кислотой в Подмосковье

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Женщина, которую облили кислотой в подмосковном Женщина, которую облили кислотой в подмосковном Пушкино , оказалась заместителем гендиректора Ивантеевского хлебокомбината, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне вечером: на парковке гипермаркета неизвестный плеснул в лицо женщине кислотой. Мотив нападения выясняется.

После нападения возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Женщина в больнице с химическим ожогом лица, нападавшего ищут.

Работающий с 1929 года Ивантеевский хлебокомбинат — одно из крупных подмосковных предприятий этого профиля. Выпускает 50 видов кондитерских изделий и более 70 хлебобулочных.