Источник рассказал о женщине, которую облили кислотой в Подмосковье

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Женщина, которую облили кислотой в подмосковном Пушкино, оказалась заместителем гендиректора Ивантеевского хлебокомбината, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел накануне вечером: на парковке гипермаркета неизвестный плеснул в лицо женщине кислотой. Мотив нападения выясняется.
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После нападения возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Женщина в больнице с химическим ожогом лица, нападавшего ищут.
Работающий с 1929 года Ивантеевский хлебокомбинат — одно из крупных подмосковных предприятий этого профиля. Выпускает 50 видов кондитерских изделий и более 70 хлебобулочных.
Ивантеевский хлебокомбинат не прекращал работу и в период пандемии. Другие предприятия были закрыты, но власти разрешили работать заводам и фабрикам, производящим товары первой необходимости.