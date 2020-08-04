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Лукашенко заявил, что планета может "взорваться" в любой момент
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в послании в преддверии выборов президента, что планета скатывается к пропасти и может "взорваться" в любой момент. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:22
2020-08-04T12:22
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 4 авг - РИА Новости.
Белорусский лидер Александр Лукашенко
заявил в послании в преддверии выборов президента, что планета скатывается к пропасти и может "взорваться" в любой момент.
"Наша планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти. Кажется, что достаточно зажечь простую спичку, и планета взорвется", - заявил Лукашенко в послании народу и парламенту.
"И самое ужасное, что международно-правовые и многосторонние политические инструменты урегулирования, которыми мы так гордились в период холодной войны, фактически стали анахронизмами и никем не учитываются. Мировые правящие элиты выработать новые, к сожалению, оказались не в состоянии", - отметил он.