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Лукашенко заявил, что планета может "взорваться" в любой момент
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в послании в преддверии выборов президента, что планета скатывается к пропасти и может "взорваться" в любой момент. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:22
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что планета может "взорваться" в любой момент

12:22 04.08.2020
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в послании в преддверии выборов президента, что планета скатывается к пропасти и может "взорваться" в любой момент.
"Наша планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти. Кажется, что достаточно зажечь простую спичку, и планета взорвется", - заявил Лукашенко в послании народу и парламенту.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
12:20
"На геополитическом разломе". Лукашенко описал место Белоруссии в мире
"И самое ужасное, что международно-правовые и многосторонние политические инструменты урегулирования, которыми мы так гордились в период холодной войны, фактически стали анахронизмами и никем не учитываются. Мировые правящие элиты выработать новые, к сожалению, оказались не в состоянии", - отметил он.
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Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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