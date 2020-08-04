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Лукашенко обвинил Россию в смене братских отношений на партнерские
Россия всегда будет союзником Белоруссии, кто бы ни был у власти, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:20
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200804/1575322050.html
Россия всегда будет союзником Белоруссии...А, Белоруссия, России?
40
Что моё - то моё, а что твоё - мы поделим по-братски. И так 25 лет.
21
10
россия
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573688556_0:0:3610:2030_1400x0_80_0_0_726a1669c6ea143555b1374f8a7dd770.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко обвинил Россию в смене братских отношений на партнерские

12:21 04.08.2020 (обновлено: 13:20 04.08.2020)
3656
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу. Архивное фото
МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Россия всегда будет союзником Белоруссии, кто бы ни был у власти, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские, - напрасно",- сказал Лукашенко в ходе обращения к парламенту и народу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
08:00
Почему Лукашенко скоро исправит свою ошибку
112141142
Обсудить 10
РоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Россия всегда будет союзником Белоруссии...А, Белоруссия, России?
4 августа, 12:33
Иван Фадеев
19400017
Что моё - то моё, а что твоё - мы поделим по-братски. И так 25 лет.
4 августа, 12:58
Max Giz
1230006
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