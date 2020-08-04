https://ria.ru/20200804/1575344934.html
Лукашенко обвинил Россию в смене братских отношений на партнерские
Россия всегда будет союзником Белоруссии, кто бы ни был у власти, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:21
2020-08-04T13:20
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200804/1575322050.html
Иван Фадеев
Россия всегда будет союзником Белоруссии...А, Белоруссия, России?
40
Max Giz
Что моё - то моё, а что твоё - мы поделим по-братски. И так 25 лет.
21
10
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире