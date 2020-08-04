Лукашенко обвинил Россию в смене братских отношений на партнерские

"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские, - напрасно",- сказал Лукашенко в ходе обращения к парламенту и народу.