Названы самые популярные у "пиратов" телешоу

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Составлен рейтинг самых популярных шоу, которые больше всего скачали или посмотрели за последние два месяца пандемии коронавируса, те, кто не покупал платную подписку на видеосервисы, Составлен рейтинг самых популярных шоу, которые больше всего скачали или посмотрели за последние два месяца пандемии коронавируса, те, кто не покупал платную подписку на видеосервисы, сообщает ET Canada.

Так, самым "украденным" сериалом назвали фэнтези-шоу HBO "Игра престолов". И хотя финальный, восьмой сезон вышел больше года назад, оно до сих пор пользуется спросом.

В список также попал анимационный научно-фантастический сериал "Рик и Морти" (показывают на Adult Swim), манга "Моя геройская академия" (транслируют на платформе Hulu), многосерийный хоррор "Ходячие мертвецы" (можно легально посмотреть на канале AMC), "Губка Боб Квадратные Штаны" (Nickelodeon), научно-фантастический сериал "Сотня" (The CW), космический вестерн "Мандалорец" (Disney+), супергеройские шоу "Флэш" (The CW) и "Агенты "Щ.И.Т." (ABC), а также сериал "Харли Квинн", который транслируют на платформе DC Universe.