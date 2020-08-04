Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200804/1575344909.html
Названы самые популярные у "пиратов" телешоу
Составлен рейтинг самых популярных шоу, которые больше всего скачали или посмотрели за последние два месяца пандемии коронавируса, те, кто не покупал платную... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T17:25
самоизоляция
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
hbo
dc comics
the walt disney company
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569643011_0:50:1000:612_1400x0_80_0_0_7eba4240f5dd3fe9e90c9fd2b146cc09.jpg
https://ria.ru/20191023/1560080692.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569643011_0:50:1000:612_1400x0_80_0_0_7eba4240f5dd3fe9e90c9fd2b146cc09.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569643011_0:0:992:743_1400x0_80_0_0_965e5fe6b6385a47b8d126d7735481dd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569643011_36:0:779:743_1400x0_80_0_0_85cc7d12c1c9dd0888d012771483ee6d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
самоизоляция, коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, hbo, dc comics, the walt disney company

Названы самые популярные у "пиратов" телешоу

17:17 04.08.2020 (обновлено: 17:25 04.08.2020)
1534
© HBO (2011–2019)Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© HBO (2011–2019)
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Составлен рейтинг самых популярных шоу, которые больше всего скачали или посмотрели за последние два месяца пандемии коронавируса, те, кто не покупал платную подписку на видеосервисы, сообщает ET Canada.
Так, самым "украденным" сериалом назвали фэнтези-шоу HBO "Игра престолов". И хотя финальный, восьмой сезон вышел больше года назад, оно до сих пор пользуется спросом.
В список также попал анимационный научно-фантастический сериал "Рик и Морти" (показывают на Adult Swim), манга "Моя геройская академия" (транслируют на платформе Hulu), многосерийный хоррор "Ходячие мертвецы" (можно легально посмотреть на канале AMC), "Губка Боб Квадратные Штаны" (Nickelodeon), научно-фантастический сериал "Сотня" (The CW), космический вестерн "Мандалорец" (Disney+), супергеройские шоу "Флэш" (The CW) и "Агенты "Щ.И.Т." (ABC), а также сериал "Харли Квинн", который транслируют на платформе DC Universe.
В ET Canada отмечают, что многосерийная драма "Игра престолов" была самым пиратским телешоу задолго до пандемии. Начиная с 2013 года, мегахит HBO каждый год попадал в рейтинг Parrot Analytics. Последний раз это произошло в январе 2020 года.
Мэйси Уильямс и Билли Айлиш
23 октября 2019, 01:56Культура
Мэйси Уильямс и Билли Айлиш попали в пятерку самых опасных звезд
271104
КультураСамоизоляцияКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыHBODC ComicsThe Walt Disney Company
Рекомендуем
Кадры мощного взрыва в районе порта в Бейруте
Очевидцы публикуют видео с мощным взрывом в Бейруте
Шезлонги на знаменитом пляже Изтузу в Турции
Владелец пляжа в Турции ответил на обвинения украинской модели в избиении
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp появилась новая функция
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Легойда: движение Black Lives Matter дискредитировало себя
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Эксперт: Лукашенко требует, чтобы Россия сдалась
Актриса театра и кино Лия Ахеджакова
Ахеджакова обратилась к ушедшему из "Современника" Гармашу
Подсчет результатов электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ в Москве
Власти Москвы опровергли сообщение о продаже данных избирателей в сети
Полиция
В Подмосковье нашли подростков, избивших мужчину ради видео
Сортировка государственных регистрационных знаков
Эксперт рассказала о преимуществах нового формата автомобильных номеров
Белоярская атомная электростанция в Свердловской области
Под Римом начали демонтаж первой итальянской АЭС
Видео потасовки с участием украинской топ-модели в Турции
Турецкое СМИ опубликовало видео драки с участием украинской топ-модели
Семилетняя девочка спасла тонувшего в бассейне мальчика в Крыму. Кадры случившегося
Камера засняла момент спасения семилетней девочкой ребенка в Крыму
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
"Ростелеком" подал иск к Минкомсвязи на 465 миллионов рублей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017
Офицеры белорусской армии заявили о поддержке Лукашенко
Охранный периметр исправительной колонии
На Украине объявили о распродаже тюрем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте
07:18Дегтярев не захотел повышать себе зарплату
07:02Минфин предложил урезать финансирование атомной отрасли
06:52Врач дала советы страдающим от гипертонии
05:09Экс-инженера Uber осудили за кражу секретов у "дочки" Google
05:07Адвокат историка Соколова объяснил решение защищать вдову Картрайта
04:08СМИ: ФБР провело обыски в связанной с Коломойским компании
03:28Турецкое СМИ опубликовало видео драки с участием украинской топ-модели
03:27Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
03:24Эксперты рассказали, чем опасен просмотр фильмов с пиратских сайтов
03:21Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78 человек
03:18Иммунолог предостерег от преждевременного внедрения вакцины от COVID-19
03:15В МГМУ рассказали о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19
03:12Россияне назвали причины увольнения с работы
03:04С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты "Протон-М"
03:00Уникальные искусственные кровеносные сосуды разработали в России
02:58Арендатор "Фортуны" отказался от участия в достройке Nord Stream 2
02:19Эксперт рассказал, как технология 5G влияет на здоровье человека
02:17Эксперт рассказал, какие негласные правила есть в интернете
02:06Гавайскую пиццу в России предложили запретить
Лента новостейМолния