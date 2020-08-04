https://ria.ru/20200804/1575344909.html
Названы самые популярные у "пиратов" телешоу
Составлен рейтинг самых популярных шоу, которые больше всего скачали или посмотрели за последние два месяца пандемии коронавируса, те, кто не покупал платную... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T17:17
2020-08-04T17:25
самоизоляция
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
hbo
dc comics
the walt disney company
культура
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https://ria.ru/20191023/1560080692.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569643011_0:50:1000:612_1400x0_80_0_0_7eba4240f5dd3fe9e90c9fd2b146cc09.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самоизоляция, коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, hbo, dc comics, the walt disney company
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости.
Составлен рейтинг самых популярных шоу, которые больше всего скачали или посмотрели за последние два месяца пандемии коронавируса, те, кто не покупал платную подписку на видеосервисы, сообщает
ET Canada.
Так, самым "украденным" сериалом назвали фэнтези-шоу HBO "Игра престолов". И хотя финальный, восьмой сезон вышел больше года назад, оно до сих пор пользуется спросом.
В список также попал анимационный научно-фантастический сериал "Рик и Морти" (показывают на Adult Swim), манга "Моя геройская академия" (транслируют на платформе Hulu), многосерийный хоррор "Ходячие мертвецы" (можно легально посмотреть на канале AMC), "Губка Боб Квадратные Штаны" (Nickelodeon), научно-фантастический сериал "Сотня" (The CW), космический вестерн "Мандалорец" (Disney+), супергеройские шоу "Флэш" (The CW) и "Агенты "Щ.И.Т." (ABC), а также сериал "Харли Квинн", который транслируют на платформе DC Universe.
В ET Canada отмечают, что многосерийная драма "Игра престолов" была самым пиратским телешоу задолго до пандемии. Начиная с 2013 года, мегахит HBO каждый год попадал в рейтинг Parrot Analytics. Последний раз это произошло в январе 2020 года.