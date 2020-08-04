Власти Крыма изучат мнение туристов о качестве отдыха на полуострове

Береговая скала рядом с замком "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил организовать опрос туристов о качестве отдыха и обслуживания на курортах полуострова.

"Необходимо социологические опросы на выезде организовать, полный анализ социальных сетей, все, что связано с жалобами, обращением туристов на некачественное обслуживание, грязь. Полный перечень проблем по итогу каждого курортного сезона должен быть положен на бумагу, с пониманием, что необходимо сделать", — сказал Аксенов на заседании крымского правительства.

Он добавил, что качество обслуживания туристов в Крыму должно ежегодно улучшаться. "Соответствие цены качеству предоставляемых услуг – это наша главная цель, поскольку как только откроются зарубежные курорты, и наши граждане будут понимать, что, к примеру, в Турции или Египте эти услуги можно получить за меньшие деньги, то конкуренция сразу перекроет все остальное", — подчеркнул Аксенов.

Крым начал принимать гостей из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня. По данным главы республики, в июле на полуострове отдохнули 1,4 миллиона человек, средняя загрузка объектов размещения составила 80 процентов, по ряду объектов – 95 процентов.