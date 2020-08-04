https://ria.ru/20200804/1575344704.html
Власти Крыма изучат мнение туристов о качестве отдыха на полуострове
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил организовать опрос туристов о качестве отдыха и обслуживания на курортах полуострова. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:03
2020-08-04T15:03
республика крым
туризм
туризм
сергей аксенов (политик)
новости - туризм
турция
египет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155353/84/1553538466_0:156:3088:1893_1400x0_80_0_0_8d26681156c70ead095aa3e5e1e2bdb7.jpg
https://ria.ru/20200721/1573945036.html
республика крым
турция
египет
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155353/84/1553538466_0:156:3088:1893_1400x0_80_0_0_8d26681156c70ead095aa3e5e1e2bdb7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155353/84/1553538466_179:0:2910:2048_1400x0_80_0_0_54967e97a4a2f43c0f242b4dfece23e5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155353/84/1553538466_520:0:2568:2048_1400x0_80_0_0_c730cb21df0c2f5e605789662ef22d78.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, туризм, сергей аксенов (политик), новости - туризм, турция, египет
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил организовать опрос туристов о качестве отдыха и обслуживания на курортах полуострова.
"Необходимо социологические опросы на выезде организовать, полный анализ социальных сетей, все, что связано с жалобами, обращением туристов на некачественное обслуживание, грязь. Полный перечень проблем по итогу каждого курортного сезона должен быть положен на бумагу, с пониманием, что необходимо сделать", — сказал Аксенов на заседании крымского правительства.
Он добавил, что качество обслуживания туристов в Крыму должно ежегодно улучшаться. "Соответствие цены качеству предоставляемых услуг – это наша главная цель, поскольку как только откроются зарубежные курорты, и наши граждане будут понимать, что, к примеру, в Турции или Египте эти услуги можно получить за меньшие деньги, то конкуренция сразу перекроет все остальное", — подчеркнул Аксенов.
Крым начал принимать гостей из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня. По данным главы республики, в июле на полуострове отдохнули 1,4 миллиона человек, средняя загрузка объектов размещения составила 80 процентов, по ряду объектов – 95 процентов.
В 2019 году в Крыму отдохнули около 7,5 миллиона человек.