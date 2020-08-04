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Туризм
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Власти Крыма изучат мнение туристов о качестве отдыха на полуострове
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил организовать опрос туристов о качестве отдыха и обслуживания на курортах полуострова. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:03
республика крым
туризм
туризм
сергей аксенов (политик)
новости - туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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республика крым, туризм, сергей аксенов (политик), новости - туризм, турция, египет

Власти Крыма изучат мнение туристов о качестве отдыха на полуострове

15:03 04.08.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевБереговая скала рядом с замком "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Илья Питалев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил организовать опрос туристов о качестве отдыха и обслуживания на курортах полуострова.
"Необходимо социологические опросы на выезде организовать, полный анализ социальных сетей, все, что связано с жалобами, обращением туристов на некачественное обслуживание, грязь. Полный перечень проблем по итогу каждого курортного сезона должен быть положен на бумагу, с пониманием, что необходимо сделать", — сказал Аксенов на заседании крымского правительства.
Он добавил, что качество обслуживания туристов в Крыму должно ежегодно улучшаться. "Соответствие цены качеству предоставляемых услуг – это наша главная цель, поскольку как только откроются зарубежные курорты, и наши граждане будут понимать, что, к примеру, в Турции или Египте эти услуги можно получить за меньшие деньги, то конкуренция сразу перекроет все остальное", — подчеркнул Аксенов.
Крым начал принимать гостей из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня. По данным главы республики, в июле на полуострове отдохнули 1,4 миллиона человек, средняя загрузка объектов размещения составила 80 процентов, по ряду объектов – 95 процентов.
В 2019 году в Крыму отдохнули около 7,5 миллиона человек.
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