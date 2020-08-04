Лукашенко заявил о необходимости сильного государства в жизни нации

"В жизни каждого государства и всего мира в целом происходят события, беспрецедентно влияющие на ход истории. 2020 год с самого его начала оказался наполненным чередой таких событий. И сегодня они дают нам повод заявить о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации", - заявил Лукашенко в послании народу и парламенту.