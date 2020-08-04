Сенатор сообщил, к чему привели попытки США решить ядерную проблему КНДР

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Неуспешные попытки США решить вопрос с ядерной программой КНДР привели к прямо противоположному результату, считает сенатор Олег Морозов.
Северная Корея продолжает разрабатывать ядерное оружие, и некоторые страны считают, что она могла уже разработать миниатюрные ядерные устройства, пишет агентство Рейтер со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН.
"Это плохая новость. Но дело шло именно к этому, так как попытки США то угрозами, то "ласками" найти сепаратный путь ядерного разоружения Северной Кореи обернулись прямо противоположным результатом", - сказал Морозов РИА Новости во вторник.
По его словам, идет дальнейшее "расползание" ядерного оружия, против чего всегда активно выступала Россия. "Ясно, что Пхеньян не откажется от своих планов, пока не получит надежные международные гарантии на защиту своего государственного суверенитета", - подчеркнул политик.
Морозов отметил, что это могут сделать "только общепризнанные международные институты при обязательном участии России и Китая".
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