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Загрязненный после разлива нефти в Коми участок очистили на треть
Земельный участок, загрязненный после разлива нефти в Усинском районе Коми, очищен на треть, сообщил во вторник РИА Новости представитель республиканского... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:04
республика коми
лукойл
происшествия
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республика коми, лукойл, происшествия

Загрязненный после разлива нефти в Коми участок очистили на треть

12:04 04.08.2020
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкНа нефтяной скважине
На нефтяной скважине
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
На нефтяной скважине . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Земельный участок, загрязненный после разлива нефти в Усинском районе Коми, очищен на треть, сообщил во вторник РИА Новости представитель республиканского министерства природных ресурсов.
Как сообщала накануне прокуратура Коми, в начале августа в 29 километрах от Усинска при работах по демонтажу трубопровода, выведенного из эксплуатации, работник подрядной организации повредил напорный нефтепровод ТПП "Лукойл - Усинскнефтегаз" (входит в "Лукойл-Коми"). В результате, по данным надзорного ведомства, разлилось не менее 7 тонн нефтесодержащей жидкости. Площадь загрязнения составила около 0,48 гектара. По факту происшествия начала проверку Печорская природоохранная межрайонная прокуратура.
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"По предварительным отчетам, работы по очистке территории от загрязнения ведутся на площади около 3 тысяч квадратных метров. Загрязнение ликвидировано на площади около 1 тысячи квадратных метров, еще 2,2 тысячи осталось убрать", - рассказал собеседник агентства.
"Если факт загрязнения земель лесного фонда Коми подтвердится, в отношении виновника будет возбуждено административное дело и рассчитан ущерб, подлежащий возмещению", - добавил он.
Представитель межрегионального управления Росприроднадзора Коми и НАО сообщил РИА Новости, что проводится предварительная проверка по факту происшествия, чтобы определить, какие профильные ведомства при необходимости прибегнут к мерам административного воздействия.
Согласно материалам на сайте "Лукойл-Коми", нефтесборный коллектор был поврежден экскаватором компании-подрядчика (ООО "Ликвидатор"). Угрозы загрязнения водных объектов нет. Комментарием компании о сроках ликвидации последствий нефтеразлива РИА Новости пока не располагает.
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Республика КомиЛУКОЙЛПроисшествия
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