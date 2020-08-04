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Дегтярев показал, что повесил в своем кабинете
Врио губернатора Михаил Дегтярев повесил в своем кабинете карту России и карту полетов авиации в Хабаровском крае, а также икону и портрет первого... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T11:58
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровск
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровск, общество

Дегтярев показал, что повесил в своем кабинете

11:58 04.08.2020
3195
© Администрация Хабаровского края / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
© Администрация Хабаровского края
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 4 авг - РИА Новости. Врио губернатора Михаил Дегтярев повесил в своем кабинете карту России и карту полетов авиации в Хабаровском крае, а также икону и портрет первого генерал-губернатора Восточной Сибири и Дальнего Востока Николая Муравьева-Амурского.
"В кабинете появилась карта воздушных линий Хабаровского края. Видите, какой большой край, чтобы долететь из Хабаровска на север, нужно преодолеть 1700 километров, карта России – ее не было в кабинете губернатора... Муравьев-Амурский появился в кабинете губернатора, не знаю, почему его здесь не было, замечательный человек. И, конечно, икона Валаамской Богородицы, которая везде меня сопровождает", - сказал Дегтярев в своем аккаунте в Instagram.
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04.08.2020

Публикация от Михаил Дегтярёв (@degtyarev_info)

Проводя видеоэкскурсию по своему кабинету, Дегтярев отметил, что там появились модели продукции комсомольских авиастроительного и судостроительного заводов, в частности, модели самолетов Superjet, Су-35, Су-57, а также модели подводных лодок. В кабинете также есть портрет главы государства и карта Хабаровского края.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
29 июля, 22:46
Дегтярев рассказал, что подписал стопку документов высотой в метр
Граф Муравьев-Амурский - первый генерал-губернатор Сибири и Дальнего Востока. Он сыграл видную роль в истории расширения российских владений. Ему принадлежит организация процесса возвращения Амура, уступленного Китаю в 1689 году. Граф служил генерал-губернатором Восточной Сибири с 1847 по 1861 годы. В январе 1854 года император Николай I предоставил Муравьеву право вести все отношения с китайским правительством по разграничению восточных окраин Российской империи, а в мае 1858 года граф заключил с Китаем Айгунский трактат, по которому Амур с самого устья стал границей России и Китая. За заключение этого договора генерал-губернатор получил титул графа Амурского.
Прах Муравьева-Амурского, перевезенный в 1990 году из Парижа, покоится в мемориальном комплексе во Владивостоке.
Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо Сергея Фургала, который смещен с поста в связи с утратой доверия после того, как его задержали и арестовали по подозрению в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в начала 2000-х годов. Фургал находится в СИЗО Лефортово, виновным себя не признает.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
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