Подделки, кражи у собственных родителей, кризис. Как работают ломбарды

86

Истории.doc Подделки, кражи у собственных родителей, кризис. Как работают ломбарды

Собрать на лечение супруги, пустить в бизнес, дожить до зарплаты, а теперь, в кризис — до устройства на работу. В ломбард несут мамины сережки, старые монеты и даже обручальные кольца. За золотой браслет дадут около восьми тысяч, за женское колечко — чуть больше четырех. Кто они: клиенты ломбарда, что приносят и сколько это стоит?