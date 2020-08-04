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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20200804/1575343013.html
Подделки, кражи у собственных родителей, кризис. Как работают ломбарды
Собрать на лечение супруги, пустить в бизнес, дожить до зарплаты, а теперь, в кризис — до устройства на работу. В ломбард несут мамины сережки, старые монеты и даже обручальные кольца. За золотой браслет дадут около восьми тысяч, за женское колечко — чуть больше четырех. Кто они: клиенты ломбарда, что приносят и сколько это стоит?
2020-08-04T14:00
истории.doc
подкаст
общество
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Подделки, кражи у собственных родителей, кризис. Как работают ломбарды
Собрать на лечение супруги, пустить в бизнес, дожить до зарплаты, а теперь, в кризис — до устройства на работу. В ломбард несут мамины сережки, старые монеты и даже обручальные кольца. За золотой браслет дадут около восьми тысяч, за женское колечко — чуть больше четырех. Кто они: клиенты ломбарда, что приносят и сколько это стоит?
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575342898_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_b9664864df6b0c09cbd3db24cb1b2bfb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст, общество

Подделки, кражи у собственных родителей, кризис. Как работают ломбарды

14:00 04.08.2020
86
Истории.doc
Подделки, кражи у собственных родителей, кризис. Как работают ломбарды
14:00
Собрать на лечение супруги, пустить в бизнес, дожить до зарплаты, а теперь, в кризис — до устройства на работу. В ломбард несут мамины сережки, старые монеты и даже обручальные кольца. За золотой браслет дадут около восьми тысяч, за женское колечко — чуть больше четырех. Кто они: клиенты ломбарда, что приносят и сколько это стоит?
Как сотрудники ломбарда оценивают стоимость украшения? А если оно краденое или поддельное? В кризис количество клиентов увеличилось? Обозреватель РИА Новости Анастасия Гнединская отработала смену вместе с ростовщиками, чтобы изнутри разобраться в работе ломбарда.
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Эпизод подготовила Ксения Драницина
Голос эпизода Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
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