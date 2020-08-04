В Польше зафиксировали новый рекорд заболеваемости COVID-19

ВАРШАВА, 4 авг — РИА Новости. Новый рекорд заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирован в Новый рекорд заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирован в Польше в минувшие сутки, сообщает Министерство здравоохранения республики.

В последние дни в Польше фиксировался рост ежедневной заболеваемости. В отдельные дни количество новых заболевших превышало 600 человек.

По данным официальной статистики, за последние сутки выявлено 680 новых носителей COVID-19.

Всего с начала эпидемии в Польше выявлено 48 149 заболевших, 1738 из них скончались.

За минувшие сутки выздоровевшими признаны 175 человек. Всего выздоровевших — 35 056.

По последним данным, в стране в связи с коронавирусом госпитализированными остаются 1859 человек, 65 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 98 875 человек находятся на карантине.

В Польше до настоящего времени действует режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса.