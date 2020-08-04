https://ria.ru/20200804/1575342852.html
В Польше зафиксировали новый рекорд заболеваемости COVID-19
Новый рекорд заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирован в Польше в минувшие сутки, сообщает Министерство здравоохранения республики. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T11:51
2020-08-04T13:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
польша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, польша, в мире
ВАРШАВА, 4 авг — РИА Новости.
Новый рекорд заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирован в Польше
в минувшие сутки, сообщает Министерство здравоохранения республики.
В последние дни в Польше фиксировался рост ежедневной заболеваемости. В отдельные дни количество новых заболевших превышало 600 человек.
По данным официальной статистики, за последние сутки выявлено 680 новых носителей COVID-19.
Всего с начала эпидемии в Польше выявлено 48 149 заболевших, 1738 из них скончались.
За минувшие сутки выздоровевшими признаны 175 человек. Всего выздоровевших — 35 056.
По последним данным, в стране в связи с коронавирусом госпитализированными остаются 1859 человек, 65 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 98 875 человек находятся на карантине.
В Польше до настоящего времени действует режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.