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В Польше зафиксировали новый рекорд заболеваемости COVID-19
Новый рекорд заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирован в Польше в минувшие сутки, сообщает Министерство здравоохранения республики. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:03
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коронавирус covid-19, польша, в мире

В Польше зафиксировали новый рекорд заболеваемости COVID-19

11:51 04.08.2020 (обновлено: 13:03 04.08.2020)
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© Depositphotos / kapa196628Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / kapa196628
ВАРШАВА, 4 авг — РИА Новости. Новый рекорд заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирован в Польше в минувшие сутки, сообщает Министерство здравоохранения республики.
В последние дни в Польше фиксировался рост ежедневной заболеваемости. В отдельные дни количество новых заболевших превышало 600 человек.
По данным официальной статистики, за последние сутки выявлено 680 новых носителей COVID-19.
Всего с начала эпидемии в Польше выявлено 48 149 заболевших, 1738 из них скончались.
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За минувшие сутки выздоровевшими признаны 175 человек. Всего выздоровевших — 35 056.
По последним данным, в стране в связи с коронавирусом госпитализированными остаются 1859 человек, 65 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 98 875 человек находятся на карантине.
В Польше до настоящего времени действует режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПольшаВ мире
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