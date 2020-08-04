Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200804/1575342691.html
Дания разрешила возобновить прокладку "Северного потока — 2"
Апелляционный совет Дании по энергетике не получил апелляций против решения Датского энергетического агентства (DEA), разрешившего компании Nord Stream — 2 AG... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:19
северный поток — 2
дания
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574767553_1031:0:3140:1186_1400x0_80_0_0_d9a381118dca8873c356c304dbb69c07.jpg
https://ria.ru/20200804/1575331436.html
https://ria.ru/20200731/1575222282.html
Самое смешное, что ни "Черский", ни "Фортуна" не обладают необходимым оборудованием для установки труб большого диаметра. Интересная ситуация: все разрешения есть, но строить нечем.
279
Треска уже закончила нерест?
93
52
дания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574767553_1031:0:3140:1186_1400x0_80_0_0_d9a381118dca8873c356c304dbb69c07.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574767553_1171:0:3140:1477_1400x0_80_0_0_fdcbe1e4f1aefe67515f7d07801381e5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574767553_1719:0:3140:1421_1400x0_80_0_0_4951876d77efe2ecb52b3fc1eed3cf5d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северный поток — 2, дания, экономика

Дания разрешила возобновить прокладку "Северного потока — 2"

11:47 04.08.2020 (обновлено: 15:19 04.08.2020)
24580
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Апелляционный совет Дании по энергетике не получил апелляций против решения Датского энергетического агентства (DEA), разрешившего компании Nord Stream — 2 AG использовать судна с якорным позиционированием для строительства "Северного потока 2".
В сообщении ведомства говорится, что оператор может возобновить строительство газопровода со вторника.
Строительство газопровода Северный поток-2
04:15
Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2" после польского штрафа
Ранее DEA разрешило Nord Stream 2 AG использовать при строительстве трубопровода в датских водах суда с якорным, а не только с динамическим позиционированием, как было раньше.
Как пояснило агентство, подлежащий достройке маршрут газопровода проходит вне зоны риска контакта с захороненным на дне Балтийского моря химоружием. Однако строительство "Северного потока — 2" нельзя было возобновить до 3 августа, когда истекал срок обжалования обновленного разрешения Дании.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
31 июля, 15:15
"Северный поток — 2" разрешили завершить
Против проекта выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. В конце прошлого года Соединенные Штаты приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.
В "Газпроме" заявляли, что смогут самостоятельно завершить проект. Один из возможных вариантов предусматривает применение якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
51231150220
Обсудить 52
Северный поток — 2ДанияЭкономика
Популярные комментарии
Самое смешное, что ни "Черский", ни "Фортуна" не обладают необходимым оборудованием для установки труб большого диаметра. Интересная ситуация: все разрешения есть, но строить нечем.
4 августа, 12:01
nnn uuu
1137315151
Треска уже закончила нерест?
4 августа, 11:57
Кот на дереве
264421119
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Военнослужащие Республики Беларусь
Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Почему Лукашенко скоро исправит свою ошибку
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2" после польского штрафа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко оценил потери Белоруссии от "нефтяных разборок" с Россией
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме
Рекордный обвал: экономика США рухнула на треть
Памятник мальчику с бескозыркой и собакой, который провожает корабли в морском грузовом порту Клайпеды
"Поток снизился". Как Прибалтика теряла российский транзит
Нашивки на военную форму для призывников
Шойгу рассказал о спецнадбавках к окладам военнослужащих
Шезлонги на знаменитом пляже Изтузу в Турции
Владелец пляжа в Турции ответил на обвинения украинской модели в избиении
Американская активистка Кэндис Оуэнс
Контрреволюционерка Кэндис дает советы российским борцам о справедливости
Паспорт гражданина Российской Федерации
АТОР назвала условия получения шенгенской визы
Овсяная каша с яблоками
Назван простой способ снизить холестерин без лекарств
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки
Польский премьер объяснил критику в адрес Германии и России
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
В России запустили сервис по отказу от "зарплатного рабства"
Нападение на замдиректора Ивантеевского хлебокомбината
Нападение на топ-менеджера хлебокомбината в Подмосковье попало на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:39Сенатор объяснил нелюбовь польских властей к России
16:37В Москве задержали пьяного водителя после совершения 562 нарушений ПДД
16:35Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
16:33МИД назвал задержание россиян в Белоруссии спектаклем
16:31РПЦ: патриарх Варфоломей не мог повлиять на решение по Святой Софии
16:31В Audi извинились за рекламу автомобиля с маленькой девочкой
16:30Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
16:29В Лиссабоне собственникам предложили сдавать жилье городу, а не туристам
16:29В МИД заявили, что не дадут в обиду задержанных в Белоруссии россиян
16:22Жириновский не исключил волнений в Белоруссии в случае победы Лукашенко
16:22В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике
16:22В Минздраве рассказали, как защититься от новых штаммов гриппа
16:13Лукашенко хочет нормализовать отношения с Россией, считает эксперт
16:12В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дорог
15:55Глава Мурманской области задекларировал таунхаус в Испании
15:52Москвичей предупредили о резком похолодании
15:50Украинский экс-депутат обвинил Порошенко во внедрении иностранных агентов
15:46В Минприроды спланировали сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске
15:42В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
15:42В Минздраве оценили опасность новых штаммов гриппа
Лента новостейМолния