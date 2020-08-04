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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200804/1575342423.html
Названы страны-лидеры по утечкам персональных данных по COVID-19
Россия, США и Индия являются лидерами по числу утечек персональных данных в мире на тему пандемии коронавируса (COVID-19), следует из результатов исследования... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T11:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, индия, сша, в мире

Названы страны-лидеры по утечкам персональных данных по COVID-19

11:43 04.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента в реанимации
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия, США и Индия являются лидерами по числу утечек персональных данных в мире на тему пандемии коронавируса (COVID-19), следует из результатов исследования компании InfoWatch.
"В первом полугодии 2020 года специалистами экспертно-аналитического центра InfoWatch зафиксировано 72 утечки конфиденциальной информации по теме распространения коронавирусной инфекции. Из них в России опубликовано 25 утечек… На втором месте США, на третьем Индия", - говорится в документе.
В результате всех выявленных в мире утечек скомпрометированы персональные данные 3,43 миллиона человек, а в России - 35,5 тысяч. Более 75% утечек в мире и 100% в России произошли в результате внутренних нарушений.
"В России не зарегистрировано ни одного случая с участием внешних злоумышленников, виновниками всех утечек становились те, кто имели доступ к информационным ресурсам в пределах периметров организаций", - показало исследование.
В целом в мире 20,8% от всех утечек (в России - 44%) случились через популярные мессенджеры и сервисы мгновенных сообщений. На долю медицинских учреждений пришлось более 43% всех утечек по теме COVID-19.
Автомобиль скорой помощи у больницы Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг в Берлине
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"Источник более 15% утечек в мире и 32% в России на момент публикации не был установлен. Вероятно, большинство из них также относятся к сфере здравоохранения", - полагают эксперты.
В большинстве случаев (64,2%) во всем мире персональные данные, относящиеся к пандемии COVID-19, были скомпрометированы в виде списков: отдельные документы, сводки, фрагменты записей. Нарушители фотографировали списки, набирали увиденную или услышанную информацию на своих устройствах, после чего в большинстве случаев распространяли ее через мессенджеры или группы в социальных сетях. Ряд утечек произошли, когда менеджеры организаций случайно отправили данные по неправильным адресам электронной почты.
"Соответственно, 35,8% связаны с компрометацией баз данных, то есть со взломом хранилищ информации, нелегитимным доступом к ним, случайным раскрытием информации из-за неверных настроек серверов или ошибок в приложениях", - говорится в документе.
В России 96% утечек персональных данных, связанных с COVID-19, относятся к спискам и только 4% к базам. Во всех случаях списки утекли в результате умышленных нарушений, утверждается в исследовании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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