Названы страны-лидеры по утечкам персональных данных по COVID-19

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия, Россия, США Индия являются лидерами по числу утечек персональных данных в мире на тему пандемии коронавируса (COVID-19), следует из результатов исследования компании InfoWatch

"В первом полугодии 2020 года специалистами экспертно-аналитического центра InfoWatch зафиксировано 72 утечки конфиденциальной информации по теме распространения коронавирусной инфекции. Из них в России опубликовано 25 утечек… На втором месте США, на третьем Индия", - говорится в документе.

В результате всех выявленных в мире утечек скомпрометированы персональные данные 3,43 миллиона человек, а в России - 35,5 тысяч. Более 75% утечек в мире и 100% в России произошли в результате внутренних нарушений.

"В России не зарегистрировано ни одного случая с участием внешних злоумышленников, виновниками всех утечек становились те, кто имели доступ к информационным ресурсам в пределах периметров организаций", - показало исследование.

В целом в мире 20,8% от всех утечек (в России - 44%) случились через популярные мессенджеры и сервисы мгновенных сообщений. На долю медицинских учреждений пришлось более 43% всех утечек по теме COVID-19.

"Источник более 15% утечек в мире и 32% в России на момент публикации не был установлен. Вероятно, большинство из них также относятся к сфере здравоохранения", - полагают эксперты.

В большинстве случаев (64,2%) во всем мире персональные данные, относящиеся к пандемии COVID-19, были скомпрометированы в виде списков: отдельные документы, сводки, фрагменты записей. Нарушители фотографировали списки, набирали увиденную или услышанную информацию на своих устройствах, после чего в большинстве случаев распространяли ее через мессенджеры или группы в социальных сетях. Ряд утечек произошли, когда менеджеры организаций случайно отправили данные по неправильным адресам электронной почты.

"Соответственно, 35,8% связаны с компрометацией баз данных, то есть со взломом хранилищ информации, нелегитимным доступом к ним, случайным раскрытием информации из-за неверных настроек серверов или ошибок в приложениях", - говорится в документе.

В России 96% утечек персональных данных, связанных с COVID-19, относятся к спискам и только 4% к базам. Во всех случаях списки утекли в результате умышленных нарушений, утверждается в исследовании.