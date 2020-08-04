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В посольстве рассказали о жесткой посадке самолета с россиянами в Мали
Экипаж самолета, совершившего жесткую посадку в Мали, сегодня будет эвакуирован в Бамако, сообщили РИА Новости в посольстве России в республике Мали. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T11:42
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ютэйр, бамако, оон, мали, в мире

В посольстве рассказали о жесткой посадке самолета с россиянами в Мали

11:42 04.08.2020
473
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Экипаж самолета, совершившего жесткую посадку в Мали, сегодня будет эвакуирован в Бамако, сообщили РИА Новости в посольстве России в республике Мали.
Самолет ООН совершил жесткую посадку в малийском городе Гао, пострадали 11 человек, сообщила миссия ООН в стране (MINUSMA). На самолете, следовавшем из малийской столицы Бамако, находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа. В результате аварии все они получили травмы. Ведется расследование обстоятельств инцидента.
"Медицинская помощь пострадавшим была оказана непосредственно в аэропорту. Сегодня экипаж будет эвакуирован в Бамако", - сказали в дипмиссии.
Россиянин, получивший перелом ноги в результате посадки, сейчас находится в госпитале, добавили в посольстве.
О причинах жесткой посадки собеседник агентства не сообщил.
"По причинам мы не общались с Utair, поскольку основное, что нас интересует - это здоровье российских граждан. О причинах мы у них не уточняли, исходя из того, что это их внутреннее дело, непосредственно их заказчиков", - пояснил собеседник агентства.
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