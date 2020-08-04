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Болгария оплатит лечение туристов, заболевших коронавирусом
Туристам, заболевшим коронавирусом на отдыхе в Болгарии, могут оплатить расходы на питание и лечение. Отели, которые будут принимать таких постояльцев, уже... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, болгария

Болгария оплатит лечение туристов, заболевших коронавирусом

14:04 04.08.2020
395
CC0 / JuergenPM / Серфер на пляже в Болгарии
Серфер на пляже в Болгарии
CC0 / JuergenPM /
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Туристам, заболевшим коронавирусом на отдыхе в Болгарии, могут оплатить расходы на питание и лечение. Отели, которые будут принимать таких постояльцев, уже определены, сообщает АТОР.
Как заявила на пресс-конференции на курорте Золотые Пески вице-премьер и министр туризма Марияна Николова, благодаря четкому следованию всем санитарным протоколам на болгарских курортах не зафиксировано ни одного случая заболевания туриста коронавирусом.

"Наши отели соблюдают все санитарные требования с целью предотвращения заболеваемости на курортах. Это подтверждает вывод о том, что Болгария является безопасным местом отдыха", — добавила она.

Также министерство туризма Болгарии предложило покрыть туристам, которые заболеют COVID-19 во время отдыха в стране, расходы на проживание и питание во время вынужденного карантина. Как заявила Николова, ее ведомство ведет переговоры с министерством финансов по этому вопросу.
По согласованию с отельерам, на курортах Солнечный берег и Золотые пески уже определены отели, которые примут на карантин туристов.
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