Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Минфин предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации в 2021 году.

Согласно документу, финансирование может вырасти на 88,8 миллиона рублей, до 14,28 миллиарда. В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей.

Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих. Так, в 2021 году планируется рост на 1,13 миллиарда, до 25,9 миллиарда, в 2022-м и 2023-м — по 1,16 миллиарда, до 26,4 миллиарда.