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Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию
Минфин предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации в 2021 году. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:31
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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Им всё мало, мало.....
156
Фиг им! Пусть поживут от зарплаты до зарплаты. Они и так у них не маленькие.
150
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568839072_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_1e8c7b0a4f104f5120dcac21462f1de6.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

11:35 04.08.2020 (обновлено: 15:31 04.08.2020)
23431
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Минфин предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации в 2021 году.
Согласно документу, финансирование может вырасти на 88,8 миллиона рублей, до 14,28 миллиарда. В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей.
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Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих. Так, в 2021 году планируется рост на 1,13 миллиарда, до 25,9 миллиарда, в 2022-м и 2023-м — по 1,16 миллиарда, до 26,4 миллиарда.
При этом планируется сократить финансирование деятельности председателя правительства, его заместителей и аппарата в ближайшие три года. Так, в 2021 году расходы могут сократиться на 191 миллион, до 7,28 миллиарда рублей, в 2022 году — на 374 миллиона, до 7,3 миллиарда, в 2023 году — на 131 миллион, до 7,6 миллиарда.
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РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
Популярные комментарии
Им всё мало, мало.....
4 августа, 11:39
Арсений Новиков
14642022
Фиг им! Пусть поживут от зарплаты до зарплаты. Они и так у них не маленькие.
4 августа, 11:37
Егор Панкратов
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