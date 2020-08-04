https://ria.ru/20200804/1575341735.html
Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию
Минфин предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации в 2021 году. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T11:35
2020-08-04T15:31
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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https://ria.ru/20200804/1575341081.html
https://ria.ru/20200803/1575301509.html
Арсений Новиков
Им всё мало, мало.....
156
Егор Панкратов
Фиг им! Пусть поживут от зарплаты до зарплаты. Они и так у них не маленькие.
150
60
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568839072_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_1e8c7b0a4f104f5120dcac21462f1de6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Минфин
предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации в 2021 году.
Согласно документу, финансирование может вырасти на 88,8 миллиона рублей, до 14,28 миллиарда. В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей.
Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих. Так, в 2021 году планируется рост на 1,13 миллиарда, до 25,9 миллиарда, в 2022-м и 2023-м — по 1,16 миллиарда, до 26,4 миллиарда.
При этом планируется сократить финансирование деятельности председателя правительства, его заместителей и аппарата в ближайшие три года. Так, в 2021 году расходы могут сократиться на 191 миллион, до 7,28 миллиарда рублей, в 2022 году — на 374 миллиона, до 7,3 миллиарда, в 2023 году — на 131 миллион, до 7,6 миллиарда.