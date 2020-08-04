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В ЛНР обвинили силовиков в наращивании вооружения в Донбассе
Украинские силовики используют режим прекращения огня для наращивания вооружения и техники в Донбассе, заявил во вторник на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T11:24
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
смм обсе
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луганская народная республика
рубежное
киев
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
яков осадчий, ситуация в днр и лнр, смм обсе, сцкк, луганская народная республика, рубежное, киев, в мире

В ЛНР обвинили силовиков в наращивании вооружения в Донбассе

11:24 04.08.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Украинские силовики используют режим прекращения огня для наращивания вооружения и техники в Донбассе, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта. С 1 августа представительство ЛНР в СЦКК заявляет о соблюдении перемирия у линии соприкосновения в Донбассе.
"Несмотря на действующее перемирие, украинская сторона по-прежнему стягивает вооружение и технику в зону Операции объединенных сил (ООС)", - сказал Осадчий.
По его словам, на железнодорожную станцию в подконтрольное украинским силовикам Рубежное прибыл зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Данная информация подтверждается Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ. Согласно отчету миссии по состоянию на 3 августа, патруль зафиксировал указанное вооружение на подконтрольной Киеву железнодорожной станции в Рубежном.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕСЦККЛуганская Народная РеспубликаРубежноеКиевВ мире
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