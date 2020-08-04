В ЛНР обвинили силовиков в наращивании вооружения в Донбассе

ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Украинские силовики используют режим прекращения огня для наращивания вооружения и техники в Донбассе, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта. С 1 августа представительство ЛНР в СЦКК заявляет о соблюдении перемирия у линии соприкосновения в Донбассе.
"Несмотря на действующее перемирие, украинская сторона по-прежнему стягивает вооружение и технику в зону Операции объединенных сил (ООС)", - сказал Осадчий.
По его словам, на железнодорожную станцию в подконтрольное украинским силовикам Рубежное прибыл зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Данная информация подтверждается Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ. Согласно отчету миссии по состоянию на 3 августа, патруль зафиксировал указанное вооружение на подконтрольной Киеву железнодорожной станции в Рубежном.