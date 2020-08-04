В Чите обсудили задачи очистки и реконструкции ливневой канализации

ЧИТА, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края . Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил выделить финансирование на очистку ливневых коллекторов в Чите, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Возможные схемы строительства ливневой канализации, а также вопрос очистки имеющихся коллекторов обсудили во вторник в правительстве Забайкалья.

"Первое – нужно полностью задействовать все водоотводные каналы. Второе – отдельно проектировать новые объекты, капитальные реконструкции очистных сооружений в каждом объекте. Третье – решить вопросы по самым большим водосборам", - привели в пресс-службе слова Осипова, который накануне осмотрел городские ливневые стоки.

Администрация города предложила на совещании два варианта решения проблемы ливневой канализации на территории города. Первый предусматривает обследование сети, состоящей из 52 ливневых коллекторов, и работы по очистке и ремонту существующей системы. На проведение этих работ потребуется 98 миллионов рублей.