https://ria.ru/20200804/1575341483.html
В Чите обсудили задачи очистки и реконструкции ливневой канализации
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил выделить финансирование на очистку ливневых коллекторов в Чите, сообщает пресс-служба краевого... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T11:23
2020-08-04T11:23
забайкальский край
александр осипов
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РИА Новости
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александр осипов
ЧИТА, 4 авг - РИА Новости
. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов
поручил выделить финансирование на очистку ливневых коллекторов в Чите, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Возможные схемы строительства ливневой канализации, а также вопрос очистки имеющихся коллекторов обсудили во вторник в правительстве Забайкалья.
"Первое – нужно полностью задействовать все водоотводные каналы. Второе – отдельно проектировать новые объекты, капитальные реконструкции очистных сооружений в каждом объекте. Третье – решить вопросы по самым большим водосборам", - привели в пресс-службе слова Осипова, который накануне осмотрел городские ливневые стоки.
Администрация города предложила на совещании два варианта решения проблемы ливневой канализации на территории города. Первый предусматривает обследование сети, состоящей из 52 ливневых коллекторов, и работы по очистке и ремонту существующей системы. На проведение этих работ потребуется 98 миллионов рублей.
По второму варианту для системного решения вопроса ливневой канализации предлагается начать с центральной части Читы, с реконструкции существующих и строительства новых коллекторов. По словам и.о. заместителя руководителя администрации Читы Евгения Гуцула, изготовление проектно-сметной документации обойдется в 34,4 миллиона рублей, стоимость строительно-монтажных работ с установками очистки составляет 1,62 миллиарда рублей.