Названы самые популярные среди туристов виды транспорта

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Российские путешественники, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, на каком транспорте будут добираться до места отдыха в этом году, сообщает Туту.ру.

Аналитики компании провели исследование среди 2800 пользователей и выяснили, что треть из них в этом году выбирает самолет. Четверть отправятся к месту отпуска на электричке: в этом году они проведут каникулы не далеко от дома.

Поезд предпочли 17 процентов респондентов, а автомобиль – 10 процентов.

Почти столько же – девять процентов участников опроса – сказали, что основным транспортом во время отпуска для них станет велосипед.