Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200804/1575340970.html
Названы самые популярные среди туристов виды транспорта
Российские путешественники, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, на каком транспорте будут добираться до места отдыха в этом году, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T11:42
туристы
туризм
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571834524_0:0:3640:2048_1400x0_80_0_0_5c5593409707f28534393b49c4f6777d.jpg
https://ria.ru/20200731/1575189554.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571834524_0:0:3640:2048_1400x0_80_0_0_5c5593409707f28534393b49c4f6777d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571834524_455:0:3186:2048_1400x0_80_0_0_6966017f833d256699ca0e7971eb1677.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571834524_796:0:2844:2048_1400x0_80_0_0_02ca025954481fb951b144555242c74f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туристы, туризм, новости - туризм

Названы самые популярные среди туристов виды транспорта

11:40 04.08.2020 (обновлено: 11:42 04.08.2020)
202
© Depositphotos / emariaПассажиры в защитных маска на борту самолета
Пассажиры в защитных маска на борту самолета
© Depositphotos / emaria
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Российские путешественники, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, на каком транспорте будут добираться до места отдыха в этом году, сообщает Туту.ру.
Аналитики компании провели исследование среди 2800 пользователей и выяснили, что треть из них в этом году выбирает самолет. Четверть отправятся к месту отпуска на электричке: в этом году они проведут каникулы не далеко от дома.
Поезд предпочли 17 процентов респондентов, а автомобиль – 10 процентов.
Почти столько же – девять процентов участников опроса – сказали, что основным транспортом во время отпуска для них станет велосипед.
Автобус выбрал каждый двадцатый турист, а два процента пользователей указали, что в этом году они будут путешествовать на корабле.
Отдыхающие купаются и катаются на парашюте в Судаке
31 июля, 08:00Туризм
Тур на пляж. Как отдыхать на переполненных российских курортах
221000
ТуризмтуристыТуризмНовости - Туризм
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе
В посольстве рассказали о жесткой посадке самолета с россиянами в Мали
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации
Названы страны-лидеры по утечкам персональных данных по COVID-19
Отдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
Эксперты рассказали, сколько туристов отдохнули в Крыму в июле
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019
МИД Китая призвал Трампа "не открывать ящик Пандоры" покупкой TikTok
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки
Эксперт оценил заявление премьера Польши о "Северном потоке — 2"
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев показал, что повесил в своем кабинете
Здание министерства финансов РФ
Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию
Отдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
Глава Крыма призвал бизнес не наживаться на туристах
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев ответил на претензии Польши по "Северному потоку — 2"
Медицинский работник проводит осмотр на входе в школу в Маниле, Филиппины
Филиппины обновили рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР обвинили силовиков в наращивании вооружения в Донбассе
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
Сенатор сообщил, к чему привели попытки США решить ядерную проблему КНДР
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Дания разрешила возобновить прокладку "Северного потока — 2"
Машина скорой помощи в Польше
В Польше зафиксировали новый рекорд заболеваемости COVID-19
На нефтяной скважине
Загрязненный после разлива нефти в Коми участок очистили на треть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:37В Москве задержали пьяного водителя после совершения 562 нарушений ПДД
16:35Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
16:33МИД назвал задержание россиян в Белоруссии спектаклем
16:31РПЦ: патриарх Варфоломей не мог повлиять на решение по Святой Софии
16:31В Audi извинились за рекламу автомобиля с маленькой девочкой
16:30Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
16:29В Лиссабоне собственникам предложили сдавать жилье городу, а не туристам
16:29В МИД заявили, что не дадут в обиду задержанных в Белоруссии россиян
16:22Жириновский не исключил волнений в Белоруссии в случае победы Лукашенко
16:22В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике
16:22В Минздраве рассказали, как защититься от новых штаммов гриппа
16:13Лукашенко хочет нормализовать отношения с Россией, считает эксперт
16:12В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дорог
15:55Глава Мурманской области задекларировал таунхаус в Испании
15:52Москвичей предупредили о резком похолодании
15:50Украинский экс-депутат обвинил Порошенко во внедрении иностранных агентов
15:46В Минприроды спланировали сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске
15:42В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
15:42В Минздраве оценили опасность новых штаммов гриппа
15:39Белорусские военные будут тренироваться сажать самолеты на трассе
Лента новостейМолния