https://ria.ru/20200804/1575340970.html
Названы самые популярные среди туристов виды транспорта
Российские путешественники, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, на каком транспорте будут добираться до места отдыха в этом году, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T11:40
2020-08-04T11:42
туристы
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туризм
новости - туризм
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, туризм, новости - туризм
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Российские путешественники, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, на каком транспорте будут добираться до места отдыха в этом году, сообщает Туту.ру.
Аналитики компании провели исследование среди 2800 пользователей и выяснили, что треть из них в этом году выбирает самолет. Четверть отправятся к месту отпуска на электричке: в этом году они проведут каникулы не далеко от дома.
Поезд предпочли 17 процентов респондентов, а автомобиль – 10 процентов.
Почти столько же – девять процентов участников опроса – сказали, что основным транспортом во время отпуска для них станет велосипед.
Автобус выбрал каждый двадцатый турист, а два процента пользователей указали, что в этом году они будут путешествовать на корабле.