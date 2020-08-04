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Опубликованы первые кадры из драмы "Дьявол навсегда" с Томом Холландом
В Сети появились первые кадры из драмы Netflix "Дьявол навсегда", основанной на одноименной саге 2011-го года американского писателя Дональда Рея Поллока, с... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:53
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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фильмы 2020, том холланд, кино и сериалы, новости культуры, netflix, миа васиковска, роберт паттинсон, вторая мировая война (1939-1945), алабама, огайо

Опубликованы первые кадры из драмы "Дьявол навсегда" с Томом Холландом

15:52 04.08.2020 (обновлено: 15:53 04.08.2020)
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© Фото : Netflix / Glen WilsonКадр из фильма "Дьявол навсегда"
Кадр из фильма Дьявол навсегда
© Фото : Netflix / Glen Wilson
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. В Сети появились первые кадры из драмы Netflix "Дьявол навсегда", основанной на одноименной саге 2011-го года американского писателя Дональда Рея Поллока, с Робертом Паттинсоном и Томом Холландом в главных ролях, сообщает Entertainment Weekly.

"Действие в фильме разворачивается между концом Второй мировой войны и началом участия Америки в войне со Вьетнамом. В ленте также пересекаются разнообразные группы персонажей, – пояснил режиссер Антонио Кампос.

Об остальных деталях сюжета кинематографист не стал рассказывать, но зато на снимках можно рассмотреть ключевых персонажей. Например, Тома Холланда, сыгравшего главного героя, беспокойного парня Арвина Рассела, Роберта Паттинсона, исполнившего роль проповедника Престона Тигардина, Билла Скарсгарда в образе ветерана Второй мировой войны Уилларда Рассела, которого мучают жуткие видения, а также Джейсона Кларка, сыгравшего серийного убийцу Карла Хендерсона.
© Фото : Netflix / Glen Wilson

Роберт Паттинсон в роли Престона Тигардина.

Кадр из фильма Дьявол навсегда
1 из 3

Роберт Паттинсон в роли Престона Тигардина.

© Фото : Netflix / Glen Wilson
© Фото : Netflix / Glen Wilson

Билл Скарсгард ("Оно", "Оно 2") в роли Уилларда Рассела.

Кадр из фильма Дьявол навсегда
2 из 3

Билл Скарсгард ("Оно", "Оно 2") в роли Уилларда Рассела.

© Фото : Netflix / Glen Wilson
© Фото : Netflix / Glen WilsonКадр из фильма "Дьявол навсегда"
Кадр из фильма Дьявол навсегда
3 из 3
Кадр из фильма "Дьявол навсегда"
© Фото : Netflix / Glen Wilson
1 из 3

Роберт Паттинсон в роли Престона Тигардина.

© Фото : Netflix / Glen Wilson
2 из 3

Билл Скарсгард ("Оно", "Оно 2") в роли Уилларда Рассела.

© Фото : Netflix / Glen Wilson
3 из 3
Кадр из фильма "Дьявол навсегда"
© Фото : Netflix / Glen Wilson
В ленте также снялись: Себастиан Стэн ("Первый мститель", 2011 год), Миа Васиковска ("Алиса в стране чудес", 2010 год), Элайза Сканлен ("Маленькие женщины", 2019 год), Райли Кио ("Удача Логана", 2017 год) и другие.
По информации Entertainment Weekly, съемки проходили в сельской местности в штатах Огайо и Алабаме. По словам режиссера, это "была сложная работа", так как команде и актером пришлось сменить множество локаций.
Премьера фильма "Дьявол навсегда" состоится 16 сентября на Netflix.
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Культурафильмы 2020Том ХолландКино и сериалыНовости культурыNetflixМиа ВасиковскаРоберт ПаттинсонВторая мировая война (1939-1945)АлабамаОгайо
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