Опубликованы первые кадры из драмы "Дьявол навсегда" с Томом Холландом

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. В Сети появились первые кадры из драмы Netflix "Дьявол навсегда", основанной на одноименной саге 2011-го года американского писателя Дональда Рея Поллока, с Робертом Паттинсоном и Томом Холландом в главных ролях, В Сети появились первые кадры из драмы Netflix "Дьявол навсегда", основанной на одноименной саге 2011-го года американского писателя Дональда Рея Поллока, с Робертом Паттинсоном и Томом Холландом в главных ролях, сообщает Entertainment Weekly.

"Действие в фильме разворачивается между концом Второй мировой войны и началом участия Америки в войне со Вьетнамом. В ленте также пересекаются разнообразные группы персонажей, – пояснил режиссер Антонио Кампос.

Об остальных деталях сюжета кинематографист не стал рассказывать, но зато на снимках можно рассмотреть ключевых персонажей. Например, Тома Холланда, сыгравшего главного героя, беспокойного парня Арвина Рассела, Роберта Паттинсона, исполнившего роль проповедника Престона Тигардина, Билла Скарсгарда в образе ветерана Второй мировой войны Уилларда Рассела, которого мучают жуткие видения, а также Джейсона Кларка, сыгравшего серийного убийцу Карла Хендерсона.

© Фото : Netflix / Glen Wilson Роберт Паттинсон в роли Престона Тигардина. 1 из 3 Роберт Паттинсон в роли Престона Тигардина. © Фото : Netflix / Glen Wilson © Фото : Netflix / Glen Wilson Билл Скарсгард ("Оно", "Оно 2") в роли Уилларда Рассела. 2 из 3 Билл Скарсгард ("Оно", "Оно 2") в роли Уилларда Рассела. © Фото : Netflix / Glen Wilson © Фото : Netflix / Glen Wilson Кадр из фильма "Дьявол навсегда" 3 из 3 Кадр из фильма "Дьявол навсегда" © Фото : Netflix / Glen Wilson 1 из 3 Роберт Паттинсон в роли Престона Тигардина. © Фото : Netflix / Glen Wilson 2 из 3 Билл Скарсгард ("Оно", "Оно 2") в роли Уилларда Рассела. © Фото : Netflix / Glen Wilson 3 из 3 Кадр из фильма "Дьявол навсегда" © Фото : Netflix / Glen Wilson

В ленте также снялись: Себастиан Стэн ("Первый мститель", 2011 год), Миа Васиковска ("Алиса в стране чудес", 2010 год), Элайза Сканлен ("Маленькие женщины", 2019 год), Райли Кио ("Удача Логана", 2017 год) и другие.

По информации Entertainment Weekly, съемки проходили в сельской местности в штатах Огайо и Алабаме. По словам режиссера, это "была сложная работа", так как команде и актером пришлось сменить множество локаций.