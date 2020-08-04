https://ria.ru/20200804/1575340752.html
Попавшие в даркнет данные избирателей недействительны, заявили в штабе
Данные из базы электронных избирателей, попавшей в даркнет, недействительны, сообщил РИА Новости руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T11:08
2020-08-04T12:28
илья массух
конституция рф
москва
общество
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Ярослав Погодин
Нужно приравнять хакерскую деятельность к террористической. А если хакеры и торгующие полученой оными информацией - россияне, то и наказание должно быть как измена Родине
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Октавиан Август
Цифровая путинскомишустинская экономика в действии! Еще один прорыв!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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илья массух, конституция рф, москва, общество
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Данные из базы электронных избирателей, попавшей в даркнет, недействительны, сообщил РИА Новости руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух
.
Ранее "Коммерсант
" написал, что данные участников электронного голосования по поправкам к конституции выставили на продажу на тематических форумах в даркнете. База "полностью свежая", утверждает продавец.
"Мы выделяли несколько сэмплов, которые выставлены к покупке, выяснилось, что данные паспортов, фамилии абсолютно не совпадают, таких людей не было на электронном голосовании. Я бы сказал, что их и в природе нет. Во всяком случае, несколько примеров, которые к нам попали, они такими оказались", - отметил Массух.
Он сообщил, что утечка произошла в процессе передачи данных о голосовавших в УИКи во время сверки списков для исключения двойного голосования. База представляет собой не персональные данные, а номера паспортов.
"Нет, это то же самое, что было в июле, недействительные паспорта удаляются очень легко, потому что проверка в МВД проводится по номеру паспорта. Есть сервис проверки номера паспорта в МВД. Самое главное, что нет связи с персональными данными", - сказал Массух, отвечая на вопрос, была ли повторная утечка данных избирателей.
Он уточнил, что негативных последствий для граждан с появлением в даркнете этих данных нет.
"На будущее процедуру, наверное, надо будет усложнить, может быть, усилить шифрование и ответственность, потому что утечка произошла в результате безответственного отношения каких-то сотрудников избирательных комиссий", - заключил Массух.