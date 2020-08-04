Круглый стол о проблеме распределения вод Нила

- помощник заместителя председателя Совета Федерации, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ Андрей БАКЛАНОВ;- ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир БЕЛЯКОВ;- старший научный сотрудник Института Африки РАН Станислав МЕЗЕНЦЕВ.В последних числах июля Эфиопия начала заполнять водохранилище крупнейшей в Африке ГЭС "Хидасэ" ("Великое возрождение"), сооруженной на реке Голубой Нил – притоке Нила. Эта ГЭС, как рассчитывают в Эфиопии, обеспечит благосостояние страны, но при этом она может лишить воды ее северных соседей: 90% вод Нила в Судан и Египет идет из Эфиопии. Существенное сокращение стока может иметь для них катастрофические последствия, особенно для Египта, для которого Нил – это источник жизни. Договориться о справедливом распределении водных ресурсов сторонам пока не удается, несмотря на попытки России и США выступить ранее в качестве посредников. При этом ещё в начале июня Москва подтвердила свою позицию: проблему плотины следует решать "в рамках действующих механизмов при соблюдении норм международного права и в соответствии с духом Хартумской декларации о принципах 2015 года".Как решить конфликт интересов, не допустив перерастания его в острую стадию и вовлечения в него других государств? К чему сводятся рекомендации международных организаций по выходу из кризиса? Может ли эфиопская плотина, построенная в зоне, где случаются землетрясения, представлять опасность для стран, расположенных ниже по течению? С какими проблемами столкнется Египет в случае заполнения водохранилища в Эфиопии, и есть ли у Каира варианты их решения? Принимает ли российская дипломатия участие в поисках решения этого водного конфликта?