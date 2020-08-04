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Круглый стол о проблеме распределения вод Нила
6 августа в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол по проблеме распределения водных ресурсов между Эфиопией, Египтом и Суданом.
2020-08-04T13:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1575340699.jpg?1596535297
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол о проблеме распределения вод Нила

11:08 04.08.2020 (обновлено: 13:01 04.08.2020)
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6 августа в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол по проблеме распределения водных ресурсов между Эфиопией, Египтом и Суданом.
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Участники:
- помощник заместителя председателя Совета Федерации, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ Андрей БАКЛАНОВ;
- ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир БЕЛЯКОВ;
- старший научный сотрудник Института Африки РАН Станислав МЕЗЕНЦЕВ.

В последних числах июля Эфиопия начала заполнять водохранилище крупнейшей в Африке ГЭС "Хидасэ" ("Великое возрождение"), сооруженной на реке Голубой Нил – притоке Нила. Эта ГЭС, как рассчитывают в Эфиопии, обеспечит благосостояние страны, но при этом она может лишить воды ее северных соседей: 90% вод Нила в Судан и Египет идет из Эфиопии. Существенное сокращение стока может иметь для них катастрофические последствия, особенно для Египта, для которого Нил – это источник жизни. Договориться о справедливом распределении водных ресурсов сторонам пока не удается, несмотря на попытки России и США выступить ранее в качестве посредников. При этом ещё в начале июня Москва подтвердила свою позицию: проблему плотины следует решать "в рамках действующих механизмов при соблюдении норм международного права и в соответствии с духом Хартумской декларации о принципах 2015 года".

Как решить конфликт интересов, не допустив перерастания его в острую стадию и вовлечения в него других государств? К чему сводятся рекомендации международных организаций по выходу из кризиса? Может ли эфиопская плотина, построенная в зоне, где случаются землетрясения, представлять опасность для стран, расположенных ниже по течению? С какими проблемами столкнется Египет в случае заполнения водохранилища в Эфиопии, и есть ли у Каира варианты их решения? Принимает ли российская дипломатия участие в поисках решения этого водного конфликта?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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