Автоюрист оценил новый стандарт для автомобильных номеров

"У американских машин более прямоугольный знак, у наших — более вытянутый. И не всегда автовладельцам было удобно в этот американский стандарт вставлять наш номер. Сейчас все намного проще. Я бы сказал, что новый стандарт на автомобильные номера облегчает жизнь автовладельцам", — сказал Славнов.