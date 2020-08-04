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Автоюрист оценил новый стандарт для автомобильных номеров
Введение нового национального стандарта на номера облегчит жизнь автовладельцам, считает автоюрист Дмитрий Славнов. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:19
россия
авто
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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60
россия, авто, общество

Автоюрист оценил новый стандарт для автомобильных номеров

11:07 04.08.2020 (обновлено: 12:19 04.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСортировка государственных регистрационных знаков
Сортировка государственных регистрационных знаков
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сортировка государственных регистрационных знаков. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Введение нового национального стандарта на номера облегчит жизнь автовладельцам, считает автоюрист Дмитрий Славнов.
Новый стандарт в России вступил в силу 4 августа. Теперь автовладельцам, на чьих машинах нестандартное место крепления, доступны номера нового формата. Так, введены номера для американских машин и праворульных японских, а также уменьшены размеры номеров для мотоциклов. Кроме того, появились номера для мотоциклов дипломатических и консульских представительств.

"У американских машин более прямоугольный знак, у наших — более вытянутый. И не всегда автовладельцам было удобно в этот американский стандарт вставлять наш номер. Сейчас все намного проще. Я бы сказал, что новый стандарт на автомобильные номера облегчает жизнь автовладельцам", — сказал Славнов.

Эксперт подчеркнул, что введение нового стандарта не скажется на работе камер: они смогут считывать номера, как и прежде.
Выдача новых автомобильных номеров серии 799
10:55
Эксперт усомнился, что камеры смогут считывать новые автомобильные номера
6352015
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РоссияАвтоОбщество
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