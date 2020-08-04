Автоюрист оценил новый стандарт для автомобильных номеров

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Введение нового национального стандарта на номера облегчит жизнь автовладельцам, считает автоюрист Дмитрий Славнов.
Новый стандарт в России вступил в силу 4 августа. Теперь автовладельцам, на чьих машинах нестандартное место крепления, доступны номера нового формата. Так, введены номера для американских машин и праворульных японских, а также уменьшены размеры номеров для мотоциклов. Кроме того, появились номера для мотоциклов дипломатических и консульских представительств.
"У американских машин более прямоугольный знак, у наших — более вытянутый. И не всегда автовладельцам было удобно в этот американский стандарт вставлять наш номер. Сейчас все намного проще. Я бы сказал, что новый стандарт на автомобильные номера облегчает жизнь автовладельцам", — сказал Славнов.
Эксперт подчеркнул, что введение нового стандарта не скажется на работе камер: они смогут считывать номера, как и прежде.