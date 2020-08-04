https://ria.ru/20200804/1575340509.html
В Германии заявили о начале второй волны коронавируса
Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона считает, что вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась, но она слабее первой. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T11:07
2020-08-04T13:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, германия, в мире
БЕРЛИН, 4 авг — РИА Новости.
Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона считает, что вторая волна эпидемии коронавируса в Германии
уже началась, но она слабее первой.
"Мы уже находимся во второй, невысокой волне роста (числа заболевших. — Прим. ред). Отсюда опасность, что мы можем комбинацией из желания оттеснения (понимания угрозы) и возврата к нормальности растратить те успехи, которых мы в Германии достигли", — заявила Йона изданию Augsburger Allemeine.
Она подчеркнула, что вторая волна по своим масштабам не сравнима с первой волной эпидемии в стране, пик которой пришелся на март-апрель. По ее словам, больницы страны готовы к очередному наплыву заразившихся. Медик предположила, что госпитали будут оставлять меньше коек интенсивной терапии свободными для потенциальных больных COVID-19, "потому что пандемия развивается медленно". Число таких мест будет расширяться постепенно, по мере их заполнения.
Йона призвала следовать нормам безопасности, отметив необходимость ношения маски и соблюдение гигиены. Противников ношения масок она сравнила с противниками пристегиваться ремнем в автомобиле — как и ремень, "маска спасает жизни".
В то же время эпидемиологи пока не называют рост числа случаев заражения COVID-19 в Германии второй волной. В последние две недели ежедневный рост приблизился к тысяче, тогда как в начале июля прирост составлял меньше 500 случаев. На этом фоне глава Института Роберта Коха Лотар Вилер заявлял 28 июля, что в Институте не знают, "является ли это началом второй волны, но это может быть так".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.