В Германии заявили о начале второй волны коронавируса

"Мы уже находимся во второй, невысокой волне роста (числа заболевших. — Прим. ред). Отсюда опасность, что мы можем комбинацией из желания оттеснения (понимания угрозы) и возврата к нормальности растратить те успехи, которых мы в Германии достигли", — заявила Йона изданию Augsburger Allemeine .

Она подчеркнула, что вторая волна по своим масштабам не сравнима с первой волной эпидемии в стране, пик которой пришелся на март-апрель. По ее словам, больницы страны готовы к очередному наплыву заразившихся. Медик предположила, что госпитали будут оставлять меньше коек интенсивной терапии свободными для потенциальных больных COVID-19, "потому что пандемия развивается медленно". Число таких мест будет расширяться постепенно, по мере их заполнения.

В то же время эпидемиологи пока не называют рост числа случаев заражения COVID-19 в Германии второй волной. В последние две недели ежедневный рост приблизился к тысяче, тогда как в начале июля прирост составлял меньше 500 случаев. На этом фоне глава Института Роберта Коха Лотар Вилер заявлял 28 июля, что в Институте не знают, "является ли это началом второй волны, но это может быть так".