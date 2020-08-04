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В Германии заявили о начале второй волны коронавируса
Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона считает, что вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась, но она слабее первой. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:11
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германия
в мире
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коронавирус covid-19, германия, в мире

В Германии заявили о начале второй волны коронавируса

11:07 04.08.2020 (обновлено: 13:11 04.08.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у больницы "Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг" в Берлине
Автомобиль скорой помощи у больницы Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 4 авг — РИА Новости. Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона считает, что вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась, но она слабее первой.

"Мы уже находимся во второй, невысокой волне роста (числа заболевших. — Прим. ред). Отсюда опасность, что мы можем комбинацией из желания оттеснения (понимания угрозы) и возврата к нормальности растратить те успехи, которых мы в Германии достигли", — заявила Йона изданию Augsburger Allemeine.

Она подчеркнула, что вторая волна по своим масштабам не сравнима с первой волной эпидемии в стране, пик которой пришелся на март-апрель. По ее словам, больницы страны готовы к очередному наплыву заразившихся. Медик предположила, что госпитали будут оставлять меньше коек интенсивной терапии свободными для потенциальных больных COVID-19, "потому что пандемия развивается медленно". Число таких мест будет расширяться постепенно, по мере их заполнения.
Йона призвала следовать нормам безопасности, отметив необходимость ношения маски и соблюдение гигиены. Противников ношения масок она сравнила с противниками пристегиваться ремнем в автомобиле — как и ремень, "маска спасает жизни".
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В то же время эпидемиологи пока не называют рост числа случаев заражения COVID-19 в Германии второй волной. В последние две недели ежедневный рост приблизился к тысяче, тогда как в начале июля прирост составлял меньше 500 случаев. На этом фоне глава Института Роберта Коха Лотар Вилер заявлял 28 июля, что в Институте не знают, "является ли это началом второй волны, но это может быть так".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
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