Ученые нашли новый способ определить тяжесть COVID-19

Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии. Архивное фото

Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии

ТОКИО, 4 авг — РИА Новости. Японские ученые утверждают, что придумали, как по анализу мочи определять, вызовет ли коронавирус тяжелую форму Японские ученые утверждают, что придумали, как по анализу мочи определять, вызовет ли коронавирус тяжелую форму COVID-19 . Об этом сообщил телеканал NHK

Сотрудники Государственного центра международных медицинских исследований Японии изучали взаимосвязь концентрации маркеров повреждения почек — белков L-FABP, содержащихся в моче при низком поступлении кислорода, с изменениями симптомов пациентов с заболеванием COVID-19, которое изначально у них проходило в легкой форме.

В результате тестирования 41 человека ученые установили, что из 13 пациентов с повышенной концентрацией белка L-FABP в моче восемь почувствовали себя хуже в течение недели, а двум из них потребовалась вентиляция легких по решению врачей.

В то же время еще у 28 человек с не превышающей норму концентрацией L-FABP в моче ухудшения симптомов замечено не было.

Вместе с тем, повышение концентрации белка L-FABP, связывающего печеночные жирные кислоты, уже само по себе говорит об остром почечном повреждении, что представляет собой риск для осложнений.

Считается, что уровень L-FABP в моче здоровых людей составляет 16 нанограмм на миллилитр.