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Ученые нашли новый способ определить тяжесть COVID-19
Японские ученые утверждают, что придумали, как по анализу мочи определять, вызовет ли коронавирус тяжелую форму COVID-19. Об этом сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T11:09
риа наука
коронавирус covid-19
япония
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япония
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2020
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
коронавирус covid-19, япония

Ученые нашли новый способ определить тяжесть COVID-19

11:05 04.08.2020 (обновлено: 11:09 04.08.2020)
1956
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии. Архивное фото
ТОКИО, 4 авг — РИА Новости. Японские ученые утверждают, что придумали, как по анализу мочи определять, вызовет ли коронавирус тяжелую форму COVID-19. Об этом сообщил телеканал NHK.
Сотрудники Государственного центра международных медицинских исследований Японии изучали взаимосвязь концентрации маркеров повреждения почек — белков L-FABP, содержащихся в моче при низком поступлении кислорода, с изменениями симптомов пациентов с заболеванием COVID-19, которое изначально у них проходило в легкой форме.
В результате тестирования 41 человека ученые установили, что из 13 пациентов с повышенной концентрацией белка L-FABP в моче восемь почувствовали себя хуже в течение недели, а двум из них потребовалась вентиляция легких по решению врачей.
В то же время еще у 28 человек с не превышающей норму концентрацией L-FABP в моче ухудшения симптомов замечено не было.
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Вместе с тем, повышение концентрации белка L-FABP, связывающего печеночные жирные кислоты, уже само по себе говорит об остром почечном повреждении, что представляет собой риск для осложнений.
Считается, что уровень L-FABP в моче здоровых людей составляет 16 нанограмм на миллилитр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА НаукаКоронавирус COVID-19Япония
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