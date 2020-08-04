https://ria.ru/20200804/1575340473.html
Ученые нашли новый способ определить тяжесть COVID-19
Японские ученые утверждают, что придумали, как по анализу мочи определять, вызовет ли коронавирус тяжелую форму COVID-19. Об этом сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T11:05
2020-08-04T11:09
риа наука
коронавирус covid-19
япония
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https://ria.ru/20200803/1575322110.html
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япония
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632820_0:165:3056:1884_1400x0_80_0_0_6eef80477648e2ab1bef1f1f845652ea.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, япония
ТОКИО, 4 авг — РИА Новости.
Японские ученые утверждают, что придумали, как по анализу мочи определять, вызовет ли коронавирус тяжелую форму COVID-19
. Об этом сообщил телеканал NHK
.
Сотрудники Государственного центра международных медицинских исследований Японии изучали взаимосвязь концентрации маркеров повреждения почек — белков L-FABP, содержащихся в моче при низком поступлении кислорода, с изменениями симптомов пациентов с заболеванием COVID-19, которое изначально у них проходило в легкой форме.
В результате тестирования 41 человека ученые установили, что из 13 пациентов с повышенной концентрацией белка L-FABP в моче восемь почувствовали себя хуже в течение недели, а двум из них потребовалась вентиляция легких по решению врачей.
В то же время еще у 28 человек с не превышающей норму концентрацией L-FABP в моче ухудшения симптомов замечено не было.
Вместе с тем, повышение концентрации белка L-FABP, связывающего печеночные жирные кислоты, уже само по себе говорит об остром почечном повреждении, что представляет собой риск для осложнений.
Считается, что уровень L-FABP в моче здоровых людей составляет 16 нанограмм на миллилитр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.