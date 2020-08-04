Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200804/1575340446.html
Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией
В Витебской области на севере Белоруссии 11 августа начнутся плановые военные сборы, сообщила РИА Новости официальный представитель Министерства обороны... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T11:53
витебская область
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575341854_0:0:2973:1672_1400x0_80_0_0_ed80b55b09a843fa549a8bbd176a457a.jpg
https://ria.ru/20200804/1575333999.html
https://ria.ru/20200724/1574864232.html
https://ria.ru/20200730/1575191938.html
https://ria.ru/20200802/1575280999.html
Ожидаемо. Предатель, провокатор, русофоб!!!
342
Маразм крепчал, Лука метался...
311
111
витебская область
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575341854_0:0:2973:1672_1400x0_80_0_0_ed80b55b09a843fa549a8bbd176a457a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575341854_122:0:2851:2047_1400x0_80_0_0_1d23659eb0d547ae8f6b0af5daf8c70f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575341854_463:0:2510:2047_1400x0_80_0_0_5c26122626b2001dab341acfd8f1e5de.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
витебская область, белоруссия, в мире

Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией

11:04 04.08.2020 (обновлено: 11:53 04.08.2020)
49087
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Республики Беларусь
Военнослужащие Республики Беларусь
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МИНСК, 4 авг — РИА Новости. В Витебской области на севере Белоруссии 11 августа начнутся плановые военные сборы, сообщила РИА Новости официальный представитель Министерства обороны республики Наталья Гаврусик.
"Подготовка военнообученного резерва на военных сборах — это процесс, который в Вооруженных силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года", — рассказала она.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
08:36
Лукашенко хочет расширить географию дружественных Белоруссии стран
Гаврусик также напомнила, что получение повестки необязательно означает призыв на сборы: актуализация документов, данных военнообязанных, предписаний о мобилизации — обычная работа военкоматов.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что военнообязанным жителям приграничной с Россией Витебской области направили повестки о необходимости явиться в пункты сбора 10 августа (следующий день после голосования на президентских выборах). Как отмечали источники, речь шла о 25-дневных сборах.
Военнослужащие спецназа белорусской армии
24 июля, 14:22
Лукашенко допустил привлечение военных к наведению порядка в Белоруссии

Выборы в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии пройдут выборы главы государства. Действующий президент Лукашенко выдвигается на шестой срок. Помимо него, в гонке участвуют: бывший депутат нижней палаты парламента Анна Конопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и супруга популярного белорусского видеоблогера Светлана Тихановская.
Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста в Минске и других городах.
Участники митинга-встречи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы народов в Минске
30 июля, 21:37
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
Ранее Лукашенко заявил, что не хотел бы привлекать Вооруженные силы для наведения общественного порядка, однако "всякое может быть". По его словам, власть сделает все, чтобы не допустить в республике "майданов", поскольку это выгодно только "кому-то со стороны", кто хочет ослабить государство, а потом делать с ним что захочет.
Вместе с тем глава Белоруссии не призвал голосовать за свою кандидатуру и заявил, что "это дело каждого".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
2 августа, 19:57
Лукашенко обвинили в провоцировании "майдана" в Белоруссии
148277191258129
Обсудить 111
Витебская областьБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ожидаемо. Предатель, провокатор, русофоб!!!
4 августа, 11:45
Егор Панкратов
307613124
Маразм крепчал, Лука метался...
4 августа, 11:34
Александр И
2711812217
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Почему Лукашенко скоро исправит свою ошибку
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Дания разрешила возобновить прокладку "Северного потока — 2"
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме
Рекордный обвал: экономика США рухнула на треть
Нашивки на военную форму для призывников
Шойгу рассказал о спецнадбавках к окладам военнослужащих
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко оценил потери Белоруссии от "нефтяных разборок" с Россией
Памятник мальчику с бескозыркой и собакой, который провожает корабли в морском грузовом порту Клайпеды
"Поток снизился". Как Прибалтика теряла российский транзит
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2" после польского штрафа
Шезлонги на знаменитом пляже Изтузу в Турции
Владелец пляжа в Турции ответил на обвинения украинской модели в избиении
Бывший кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 32 стран
Овсяная каша с яблоками
Назван простой способ снизить холестерин без лекарств
Американская активистка Кэндис Оуэнс
Контрреволюционерка Кэндис дает советы российским борцам о справедливости
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
В России запустили сервис по отказу от "зарплатного рабства"
Нападение на замдиректора Ивантеевского хлебокомбината
Нападение на топ-менеджера хлебокомбината в Подмосковье попало на видео
Пляж на турецком курорте Бодрум
Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:37В Москве задержали пьяного водителя после совершения 562 нарушений ПДД
16:35Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
16:33МИД назвал задержание россиян в Белоруссии спектаклем
16:31РПЦ: патриарх Варфоломей не мог повлиять на решение по Святой Софии
16:31В Audi извинились за рекламу автомобиля с маленькой девочкой
16:30Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
16:29В Лиссабоне собственникам предложили сдавать жилье городу, а не туристам
16:29В МИД заявили, что не дадут в обиду задержанных в Белоруссии россиян
16:22Жириновский не исключил волнений в Белоруссии в случае победы Лукашенко
16:22В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике
16:22В Минздраве рассказали, как защититься от новых штаммов гриппа
16:13Лукашенко хочет нормализовать отношения с Россией, считает эксперт
16:12В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дорог
15:55Глава Мурманской области задекларировал таунхаус в Испании
15:52Москвичей предупредили о резком похолодании
15:50Украинский экс-депутат обвинил Порошенко во внедрении иностранных агентов
15:46В Минприроды спланировали сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске
15:42В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
15:42В Минздраве оценили опасность новых штаммов гриппа
15:39Белорусские военные будут тренироваться сажать самолеты на трассе
Лента новостейМолния