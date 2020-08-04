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Эксперт усомнился, что камеры смогут считывать новые автомобильные номера
У камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения, могут возникнуть проблемы со считыванием квадратных номеров, считает глава Всероссийского общества... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T10:55
россия
общество
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РИА Новости
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россия, общество

Эксперт усомнился, что камеры смогут считывать новые автомобильные номера

10:55 04.08.2020
2012
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВыдача новых автомобильных номеров серии 799
Выдача новых автомобильных номеров серии 799
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. У камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения, могут возникнуть проблемы со считыванием квадратных номеров, считает глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.
Сегодня в России вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. В частности, введен тип знаков для транспортных средств с нестандартным местом крепления, уменьшены габаритные размеры знака для мотоциклов, введены спецобозначения для мототехники дипломатических и консульских представительств.
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В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
"Новый стандарт предусматривает, например, квадратные номера для автомобилей, сделанных для американского рынка. Вопрос в том, насколько будут технологически подкованы наши камеры, контролирующие движение, чтобы считывать такие номера", - сказал Солдунов РИА Новости.
К квадратным номерам также другие требования по изготовлению, заметил эксперт. "Интересно, насколько компании, особенно в регионах, смогут производить эти номера. Это другой пресс, другие болванки. А это важный момент: наличие этой возможности позволило бы людям избавиться от большинства проблем, связанных с кражей номеров", - пояснил Солдунов.
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