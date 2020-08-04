Эксперт усомнился, что камеры смогут считывать новые автомобильные номера

"Новый стандарт предусматривает, например, квадратные номера для автомобилей, сделанных для американского рынка. Вопрос в том, насколько будут технологически подкованы наши камеры, контролирующие движение, чтобы считывать такие номера", - сказал Солдунов РИА Новости.

К квадратным номерам также другие требования по изготовлению, заметил эксперт. "Интересно, насколько компании, особенно в регионах, смогут производить эти номера. Это другой пресс, другие болванки. А это важный момент: наличие этой возможности позволило бы людям избавиться от большинства проблем, связанных с кражей номеров", - пояснил Солдунов.