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Туризм
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Эксперты рассказали, сколько туристов отдохнули в Крыму в июле
В Крыму в июле отдохнули 1,4 миллиона туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T11:13
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
туризм
армянск
джанкой
сергей аксенов (политик)
новости - туризм
республика крым
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туризм, армянск, джанкой, сергей аксенов (политик), новости - туризм, республика крым

Эксперты рассказали, сколько туристов отдохнули в Крыму в июле

11:13 04.08.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
Отдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. В Крыму в июле отдохнули 1,4 миллиона туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Крым начал принимать гостей из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан открылся 15 июня.
"С 1 по 31 июля в Крыму отдохнули один миллион 432 тысячи туристов. Из них 31,9 процента прибыли авиасообщением, 62,7 процента – по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, пять процентов – по железной дороге, менее одного процента — через государственную границу РФ на участке Армянск, Джанкой, Перекоп", — написал Аксенов на своей странице в соцсети.
По его словам, средняя загрузка объектов размещения в июле составила 80 процентов, по ряду объектов – 95 процентов.
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в интервью РИА Новости ранее заявлял, что в июле полуостров рассчитывает принять 1-1,5 миллиона туристов, что соизмеримо с прошлым годом, когда в Крыму в этот период отдохнули порядка 1,8 миллиона человек.
В 2019 году в Крыму отдохнули около 7,5 миллиона гостей.
Отдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
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ТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)ТуризмАрмянскДжанкойСергей Аксенов (политик)Новости - ТуризмРеспублика Крым
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