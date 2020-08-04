Эксперты рассказали, сколько туристов отдохнули в Крыму в июле

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости. В Крыму в июле отдохнули 1,4 миллиона туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Крым начал принимать гостей из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан открылся 15 июня.

"С 1 по 31 июля в Крыму отдохнули один миллион 432 тысячи туристов. Из них 31,9 процента прибыли авиасообщением, 62,7 процента – по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, пять процентов – по железной дороге, менее одного процента — через государственную границу РФ на участке Армянск, Джанкой, Перекоп", — написал Аксенов на своей странице в соцсети.

По его словам, средняя загрузка объектов размещения в июле составила 80 процентов, по ряду объектов – 95 процентов.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в интервью РИА Новости ранее заявлял, что в июле полуостров рассчитывает принять 1-1,5 миллиона туристов, что соизмеримо с прошлым годом, когда в Крыму в этот период отдохнули порядка 1,8 миллиона человек.