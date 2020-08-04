Аль Пачино продолжит преследовать нацистов во втором сезоне "Охотников"

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. СМИ узнали, сериал "Охотники" студии Amazon с лауреатом премии "Оскар" Аль Пачино, Логаном Лерманом и Джеррикой Хинтон в главных ролях продлили на второй сезон, СМИ узнали, сериал "Охотники" студии Amazon с лауреатом премии "Оскар" Аль Пачино, Логаном Лерманом и Джеррикой Хинтон в главных ролях продлили на второй сезон, сообщает Deadline.

В первом сезоне шоу (вышел в феврале этого года), созданном режиссером Дэвидом Уилом и продюсером Джорданом Пилом, действие происходит в 1977-м году в Нью-Йорке. Группа смельчаков обнаруживает, что среди обычных горожан проживают сотни высокопоставленных чиновников, которые планируют создать Четвертый рейх в США. Задача охотников – помешать этому.

"Я очень благодарен руководству студии Amazon, которое постоянно поддерживало этот проект. – прокомментировал Уил. – Вместе с нашим великолепным актерским составом, невероятной командой, блестящими сценаристами и продюсерами, я больше, чем когда-либо, готов поделиться со всем миром следующей главой саги про "Охотников".

В Deadline уточняют, что ранее режиссер рассказывал, что искал вдохновение в историях, рассказанных его бабушкой, которая пережила Холокост: "Это были истории о великом добре и ужасном зле, а также о надежде и мужестве".