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Аль Пачино продолжит преследовать нацистов во втором сезоне "Охотников"
СМИ узнали, сериал "Охотники" студии Amazon с лауреатом премии "Оскар" Аль Пачино, Логаном Лерманом и Джеррикой Хинтон в главных ролях продлили на второй сезон, РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:59
кино и сериалы
новости культуры
аль пачино
нью-йорк (город)
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культура
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кино и сериалы, новости культуры, аль пачино, нью-йорк (город), сша

Аль Пачино продолжит преследовать нацистов во втором сезоне "Охотников"

12:10 04.08.2020 (обновлено: 13:59 04.08.2020)
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© Фото : Sonar Entertiment 2020Аль Пачино в сериале "Охотники"
Аль Пачино в сериале Охотники
© Фото : Sonar Entertiment 2020
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. СМИ узнали, сериал "Охотники" студии Amazon с лауреатом премии "Оскар" Аль Пачино, Логаном Лерманом и Джеррикой Хинтон в главных ролях продлили на второй сезон, сообщает Deadline.
В первом сезоне шоу (вышел в феврале этого года), созданном режиссером Дэвидом Уилом и продюсером Джорданом Пилом, действие происходит в 1977-м году в Нью-Йорке. Группа смельчаков обнаруживает, что среди обычных горожан проживают сотни высокопоставленных чиновников, которые планируют создать Четвертый рейх в США. Задача охотников – помешать этому.

"Я очень благодарен руководству студии Amazon, которое постоянно поддерживало этот проект. – прокомментировал Уил. – Вместе с нашим великолепным актерским составом, невероятной командой, блестящими сценаристами и продюсерами, я больше, чем когда-либо, готов поделиться со всем миром следующей главой саги про "Охотников".

В Deadline уточняют, что ранее режиссер рассказывал, что искал вдохновение в историях, рассказанных его бабушкой, которая пережила Холокост: "Это были истории о великом добре и ужасном зле, а также о надежде и мужестве".
Остальные подробности второго сезона, как и дата выхода, пока не раскрывают.
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КультураКино и сериалыНовости культурыАль ПачиноНью-Йорк (город)США
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