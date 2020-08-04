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В Туле откроется филиал Государственного исторического музея
Филиал Государственного исторического музея откроется в Музейном квартале, который возводится в историческом центре Тулы в рамках празднования 500-летия Кремля... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T10:55
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353
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В Туле откроется филиал Государственного исторического музея

10:48 04.08.2020 (обновлено: 10:55 04.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Тульский Кремль
Вид на Тульский Кремль
© РИА Новости / Алексей Куденко
ТУЛА, 4 авг — РИА Новости. Филиал Государственного исторического музея откроется в Музейном квартале, который возводится в историческом центре Тулы в рамках празднования 500-летия Кремля и Большой засечной черты, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
В понедельник готовность Музейного квартала и объектов Тульского кремля проинспектировали министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Алексей Дюмин. Они посетили здание, где разместится филиал Государственного исторического музея (ГИМ).
Директор музея Алексей Левыкин отметил, что тульский филиал – первый за пределами московского региона.
"У входа в здание будет создан музейный двор. Он станет частицей Красной площади на тульской земле: здесь будут размещены креативные макеты ГИМа и собора Василия Блаженного. В выставочных залах музея уже приступили к монтажу первой экспозиции. Выставка будет посвящена истории государства Российского и насчитывает 237 шедевров и реликвий из фондов ГИМа", – процитировали в правительстве директора музея.
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Левыкин встретился с тульской творческой молодежью и рассказал о концепции организации экспозиции в филиале.
Дюмин и Любимова также осмотрели здания филиалов музеев "Куликово поле" и "Поленово". Основные работы в Музейном квартале завершатся к 1 сентября.
"Музейный квартал станет флагманом культурного-туристического кластера, который мы формируем в центре Тулы. Музейная площадь у здания филиала Государственного исторического музея – это важнейшая связка между уже благоустроенным пространством Казанской набережной, создаваемым Музейным кварталом и преображающейся улицей Металлистов", – сказал губернатор, слова которого привел представитель правительства.
Также в ходе визита в Тулу министр культуры проинспектировала работы по реставрации Успенского собора Тульского кремля, а также по возведению новых объектов на территории кремля – воссозданных осадных дворов XVII века и археологического окна.
Праздничные мероприятия запланированы на 26 сентября.
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