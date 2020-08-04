В Туле откроется филиал Государственного исторического музея

ТУЛА, 4 авг — РИА Новости. Филиал Государственного исторического музея откроется в Музейном квартале, который возводится в историческом центре . Филиал Государственного исторического музея откроется в Музейном квартале, который возводится в историческом центре Тулы в рамках празднования 500-летия Кремля и Большой засечной черты, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.

В понедельник готовность Музейного квартала и объектов Тульского кремля проинспектировали министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Алексей Дюмин. Они посетили здание, где разместится филиал Государственного исторического музея (ГИМ).

Директор музея Алексей Левыкин отметил, что тульский филиал – первый за пределами московского региона.

"У входа в здание будет создан музейный двор. Он станет частицей Красной площади на тульской земле: здесь будут размещены креативные макеты ГИМа и собора Василия Блаженного. В выставочных залах музея уже приступили к монтажу первой экспозиции. Выставка будет посвящена истории государства Российского и насчитывает 237 шедевров и реликвий из фондов ГИМа", – процитировали в правительстве директора музея.

Левыкин встретился с тульской творческой молодежью и рассказал о концепции организации экспозиции в филиале.

Дюмин и Любимова также осмотрели здания филиалов музеев "Куликово поле" и "Поленово". Основные работы в Музейном квартале завершатся к 1 сентября.

"Музейный квартал станет флагманом культурного-туристического кластера, который мы формируем в центре Тулы. Музейная площадь у здания филиала Государственного исторического музея – это важнейшая связка между уже благоустроенным пространством Казанской набережной, создаваемым Музейным кварталом и преображающейся улицей Металлистов", – сказал губернатор, слова которого привел представитель правительства.

Также в ходе визита в Тулу министр культуры проинспектировала работы по реставрации Успенского собора Тульского кремля, а также по возведению новых объектов на территории кремля – воссозданных осадных дворов XVII века и археологического окна.