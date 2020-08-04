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Москва вошла в топ-20 рейтинга цифровой трансформации городов
Москва в этом году заняла 18 место в рейтинге цифровой трансформации городов Services Globalization Index международного консалтингового агентства Tholons,... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T10:42
владимир ефимов (политик)
москва
технологии
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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владимир ефимов (политик), москва, технологии, экономика

Москва вошла в топ-20 рейтинга цифровой трансформации городов

10:41 04.08.2020 (обновлено: 10:42 04.08.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг -РИА Новости. Москва в этом году заняла 18 место в рейтинге цифровой трансформации городов Services Globalization Index международного консалтингового агентства Tholons, улучшив за год свои позиции на пять пунктов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
​"Три первых места в рейтинге, который анализирует цифровую трансформацию 100 крупнейших и наиболее развитых мегаполисов мира, заняли Бангалор, Сан-Паулу, Торонто. Москва на протяжении последних лет активно развивает цифровую среду, внедряет инновации в различные сферы жизни города, создает электронные сервисы для горожан и бизнеса. Успехи российской столицы в этом направлении подтверждаются продвижением в данном рейтинге, где Москва находится в одном ряду с Лос-Анджелесом, Йоханнесбургом и Сантьяго и опережает Дубай, Токио и Сеул", - рассказал Ефимов.
Отмечается, что города в рейтинге оцениваются по пяти группам показателей: "Человеческий капитал", "Развитие бизнес-среды", "Издержки и инфраструктура", "Безопасность и качество жизни", а также "Цифровизация и инновации".
Как отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, наибольший вес при расчете итогового рейтинга имеет группа "Цифровизации и инновации" - 40% от общей оценки, тогда как ранее он составлял 25%.
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"Именно в ней показатели Москвы увеличились в 1,5 раза. Помимо этого, серьезно улучшились показатели Москвы в группе "Безопасность и качество жизни", - уточнил Пуртов.
В свою очередь руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко добавил, что сегодня в вопросах привлечения инвестиций и внедрения инноваций российская столица конкурирует с самыми развитыми городами мира. "Главным принципом цифровизации для нас является то, что мы внедряем технологии не ради самих технологий, а ради горожан, чтобы город становился еще комфортнее для жизни и ведения бизнеса", - отметил Лысенко.​
Рейтинг Services Globalization Index агентства Tholons выходит с 2017 года. Москва начала в нем свое продвижение с 38-го места, в 2019 году уже вошла в топ-30, а в этом году вошла в двадцатку наиболее развитых мегаполисов по уровню развития цифровизации, внедрения инноваций, а также качества жизни и условий ведения бизнеса.
Участники бизнес-консультации
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Владимир Ефимов (политик)МоскваТехнологииЭкономика
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