Москва вошла в топ-20 рейтинга цифровой трансформации городов

МОСКВА, 4 авг -РИА Новости. Москва в этом году заняла 18 место в рейтинге цифровой трансформации городов Services Globalization Index международного консалтингового агентства Tholons, улучшив за год свои позиции на пять пунктов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Сан-Паулу, Йоханнесбургом и Токио и ​"Три первых места в рейтинге, который анализирует цифровую трансформацию 100 крупнейших и наиболее развитых мегаполисов мира, заняли Бангалор Торонто . Москва на протяжении последних лет активно развивает цифровую среду, внедряет инновации в различные сферы жизни города, создает электронные сервисы для горожан и бизнеса. Успехи российской столицы в этом направлении подтверждаются продвижением в данном рейтинге, где Москва находится в одном ряду с Лос-Анджелесом Сантьяго и опережает Дубай Сеул ", - рассказал Ефимов.

Отмечается, что города в рейтинге оцениваются по пяти группам показателей: "Человеческий капитал", "Развитие бизнес-среды", "Издержки и инфраструктура", "Безопасность и качество жизни", а также "Цифровизация и инновации".

Как отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, наибольший вес при расчете итогового рейтинга имеет группа "Цифровизации и инновации" - 40% от общей оценки, тогда как ранее он составлял 25%.

"Именно в ней показатели Москвы увеличились в 1,5 раза. Помимо этого, серьезно улучшились показатели Москвы в группе "Безопасность и качество жизни", - уточнил Пуртов.

В свою очередь руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко добавил, что сегодня в вопросах привлечения инвестиций и внедрения инноваций российская столица конкурирует с самыми развитыми городами мира. "Главным принципом цифровизации для нас является то, что мы внедряем технологии не ради самих технологий, а ради горожан, чтобы город становился еще комфортнее для жизни и ведения бизнеса", - отметил Лысенко.​