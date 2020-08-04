Жительнице Ставрополья дали условный срок за продажу новорожденной дочери

НАЛЬЧИК, 4 авг – РИА Новости. Буденновский городской суд в Буденновский городской суд в Ставропольском крае приговорил к 4 годам лишения свободы условно местную жительницу, которую обвиняли в продаже своего новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба суда.

"Судом установлено, что жительница Нефтекумского района , испытывая финансовые трудности из-за наличия долгов, разработала план по продаже своей новорожденной дочери, зарегистрировалась в социальной сети и разместила объявление о том, что желает отдать ребенка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что увидевшая данное объявление местная жительница обратилась в правоохранительные органы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий она согласилась выступить в качестве покупателя новорожденного ребенка.

По данным суда, в социальной сети женщины договорились, что мать продаст ребенка за 440 тысяч рублей. Спустя несколько дней после рождения младенца мать продала свою новорожденную дочь, передав ее покупательнице вместе со свидетельством о рождении.