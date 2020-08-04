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Жительнице Ставрополья дали условный срок за продажу новорожденной дочери
Буденновский городской суд в Ставропольском крае приговорил к 4 годам лишения свободы условно местную жительницу, которую обвиняли в продаже своего... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T10:40
нефтекумский район
ставропольский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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нефтекумский район, ставропольский край, происшествия

Жительнице Ставрополья дали условный срок за продажу новорожденной дочери

10:40 04.08.2020
3783
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НАЛЬЧИК, 4 авг – РИА Новости. Буденновский городской суд в Ставропольском крае приговорил к 4 годам лишения свободы условно местную жительницу, которую обвиняли в продаже своего новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба суда.
"Судом установлено, что жительница Нефтекумского района, испытывая финансовые трудности из-за наличия долгов, разработала план по продаже своей новорожденной дочери, зарегистрировалась в социальной сети и разместила объявление о том, что желает отдать ребенка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что увидевшая данное объявление местная жительница обратилась в правоохранительные органы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий она согласилась выступить в качестве покупателя новорожденного ребенка.
По данным суда, в социальной сети женщины договорились, что мать продаст ребенка за 440 тысяч рублей. Спустя несколько дней после рождения младенца мать продала свою новорожденную дочь, передав ее покупательнице вместе со свидетельством о рождении.
"Суд признал женщину виновной по статье "Купля-продажа человека" УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор суда не вступил в законную силу", - уточняет пресс-служба.
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