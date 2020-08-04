https://ria.ru/20200804/1575338949.html
Рубль перешел к снижению к доллару и евро
Курс рубля перешел к снижению к доллару и евро, при этом на старте торгов европейская валюта в паре с рублем падала на 92 копейки, следует из данных Московской... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T10:38
2020-08-04T10:38
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
московская биржа
brent
экономика
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https://ria.ru/20200731/1575238737.html
ЗЛОЙ ДЯДЕНЬКА
Зато любят сми распространять слухи, об обреченном долларе и его падении на фоне вируса и волнений в США! На деле, все в точности до наоборот!
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5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276987_0:10:3072:1738_1400x0_80_0_0_f66ed7e5feb99f12daa3d371c4231653.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская биржа, brent, экономика