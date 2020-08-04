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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200804/1575338949.html
Рубль перешел к снижению к доллару и евро
Курс рубля перешел к снижению к доллару и евро, при этом на старте торгов европейская валюта в паре с рублем падала на 92 копейки, следует из данных Московской... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T10:38
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
московская биржа
brent
экономика
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Зато любят сми распространять слухи, об обреченном долларе и его падении на фоне вируса и волнений в США! На деле, все в точности до наоборот!
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276987_0:10:3072:1738_1400x0_80_0_0_f66ed7e5feb99f12daa3d371c4231653.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, московская биржа, brent, экономика

Рубль перешел к снижению к доллару и евро

10:38 04.08.2020
12081
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Курс рубля перешел к снижению к доллару и евро, при этом на старте торгов европейская валюта в паре с рублем падала на 92 копейки, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск понедельника рос на 11 копеек - до 73,23 рубля, курс евро - на 17 копеек, до 86,19 рубля.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,23% - до 44,05 доллара за баррель.
Курсы доллара и евро на старте торгов снижались на 14 копеек и 92 копейки к уровню предыдущего закрытия.
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64555715
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияМосковская биржаBrentЭкономика
Популярные комментарии
Зато любят сми распространять слухи, об обреченном долларе и его падении на фоне вируса и волнений в США! На деле, все в точности до наоборот!
4 августа, 10:45
ЗЛОЙ ДЯДЕНЬКА
3900101
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