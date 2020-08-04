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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Псковской области и Чукотском АО, наименьший темп в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Северной Осетии (0,2%), сообщили... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T10:37
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, московская область (подмосковье), псковская область, общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:37 04.08.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Псковской области и Чукотском АО, наименьший темп в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Северной Осетии (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Псковская область, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия - 0,2%", - говорится в сообщении.
Прирост 0,3% зарегистрирован в Подмосковье, Ингушетии, на Алтае, в Калужской, Ивановской, Смоленской, Курской областях и Забайкалье.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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