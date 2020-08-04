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Трамп заявил, что не получал информацию о "сговоре" России с талибами
Президент США в интервью порталу Axios заявил, что к нему не поступала информация о предполагаемом "сговоре" России с радикальным движением "Талибан" и о якобы... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T10:35
россия
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
талибан
сша
в мире
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РИА Новости
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353
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россия, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, талибан, сша, в мире

Трамп заявил, что не получал информацию о "сговоре" России с талибами

10:35 04.08.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент США в интервью порталу Axios заявил, что к нему не поступала информация о предполагаемом "сговоре" России с радикальным движением "Талибан" и о якобы имевших место поставках оружия талибам.
"(Информация – ред.) никогда не приходила мне на стол… Разведка считает, что этого ("сговора" – ред.) не было. Если бы мне на стол такая информация поступила, я бы что-нибудь с ней сделал", - заявил американский президент.
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
29 июля, 17:42
Трамп рассказал, как отреагировал бы на сговор России с талибами
Журналист портала сказал президенту, что в разведсообществе распространена точка зрения о том, что "Россия поставляет талибам оружие и предоставляет им деньги".
"Эти сведения ко мне на стол никогда не поступали… Ну, мы тоже поставляли оружие, когда они (талибы – ред.) воевали с Россией… Россия раньше называлась Советский Союз, и из-за Афганистана разорилась и стала Россией. Меньше всего РФ хочет активно участвовать в делах Афганистана. Они однажды попытались, но это для них кончилось не очень хорошо", - подчеркнул Трамп.
Патруль американских и афганских военных в районе места бомбардировки в районе Ачин в провинции Нангархар. 14 апреля 2017
18 июля, 21:21
Талибы ответили на обвинения американских СМИ в "сговоре" с Россией
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
10 июля, 12:58
Лавров ответил на обвинения о "сговоре" России с талибами
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РоссияДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинТалибанСШАВ мире
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